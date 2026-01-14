Entregan indumentaria deportiva a destacados karatecas del programa Team Valpo

En el marco de la iniciativa conjunta con el Gobierno Regional «Team Valpo», la Seremi del Deporte de Valparaíso realizó la entrega de indumentaria deportiva especializada a destacados karatecas regionales que han obtenido importantes resultados en competencias nacionales e internacionales.

Los beneficiados corresponden a los deportistas Tomás Segovia, de 13 años, y Bastián Vergara, de 11, ambos integrantes del Club Kaisendo Manríquez de Placilla de Valparaíso y parte del programa Team Valpo, quienes han tenido una sobresaliente participación en los últimos torneos de la disciplina.

Ambos atletas compitieron recientemente en el Campeonato Panamericano de Karate 2025, realizado el pasado 25 de agosto, instancia en la que —financiando de manera personal su participación— obtuvieron un destacado segundo lugar, posicionándose entre los mejores exponentes del continente en sus respectivas categorías.

El seremi Leandro Torres señaló que “creo que este es el camino de poder transformar el deporte como una de las piedras angulares en el desarrollo de Buen Vivir y por supuesto del desarrollo regional”.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Deporte, Cultura, Educación, Arte y Patrimonio del Consejo Regional, Javier Venegas, destacó que “nuestros deportistas necesitan mucho más apoyo, mucho más acompañamiento dentro de todo lo que hacen”.

Por su parte, la encargada de deportes de la Gobernación Regional de Valparaíso, Edith Gayoso, manifestó que “nos complace y estamos muy contentos de poder llegar con este granito de arena, como decía el Consejero, a cada uno de ustedes y poder hacerlo desde este incentivo al deporte, incentivo de la región y descentralizar también algunos deportes que tenemos".

Como parte del apoyo institucional, se hizo entrega a cada karateca de indumentaria específica para futuras competencias, consistente en guantillas azul y roja, canilleras azul y roja con empeine y un Karategui Profighter(pack). Este equipamiento será utilizado en los distintos torneos del calendario competitivo nacional e internacional, además de apoyar su participación en el Campeonato Zonal Centro Norte, para el cual se consideró el financiamiento del alojamiento en la ciudad de La Serena.

“Mi último torneo fue el torneo de Zonal que saqué oro y aparte participé en los juegos Panamericanos, sudamericanos y liga mundial (…) Ahora el circuito en nacional y prontamente sabré si puedo participar en el sudamericano y en el Panamericano y hasta el momento tenemos confirmada la liga mundial en Guadalajara (México). Este beneficio es muy importante para nosotros, para poder seguir con nuestra carrera”, destacó Tomás Segovia.

Mientras que Bastián Vergara dijo que “muchas gracias al Ministerio del Deporte por darnos las protecciones y ayudarnos en nuestro camino al Karate”.

En este contexto, y con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos, se realizó una reasignación del presupuesto originalmente autorizado para pasajes aéreos, destinándolo a la adquisición de la indumentaria deportiva especializada, manteniéndose sin modificaciones el ítem correspondiente a alojamiento. Esta adecuación responde a la decisión de los deportistas de trasladarse por vía terrestre junto a sus equipos técnicos y familiares, favoreciendo la coordinación logística y el entrenamiento conjunto, sin alterar los montos previamente contemplados.

