Entregan carta al Presidente Boric exigiéndole "decisiones rápidas y firmes" en favor de los damnificados del megaincendio

La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, y el diputado Andrés Longton, entregaron una carta al Presidente Gabriel Boric exigiendo medidas concretas y urgentes para abordar la crisis que viven los damnificados del megaincendio ocurrido el 2 de febrero de 2024.

La misiva entregada al Mandatario detalla las principales falencias en la respuesta que ha tenido el Gobierno frente a esta tragedia que le cobró la vida a 136 personas.

La alcaldesa Carolina Corti expresó que "no es sólo un clamor de auxilio, es un llamado a la acción que ya no puede postergarse más. Hoy enfrentamos una duplicidad de catastros, un ínfimo 11% de avance en la entrega de subsidios, y la eliminación del bono de acogida deja a las familias aún más desprotegidas. No podemos permitir que un nuevo invierno los sorprenda sin techo”.

Además, insistió en la necesidad de un estado de catástrofe, indicando que "si no tenemos el decreto de catástrofe, no solo los procesos seguirán lentos, sino que toda esperanza de reconstrucción digna se verá aún más lejana”.

El diputado Andrés Longton sostuvo que "es inaceptable que a un año del incendio, el Gobierno no haya cumplido con su promesa de estar con los damnificados hasta el final. El bono de acogida expira en enero, y muchas familias siguen sin una vivienda digna. Esta situación, más que inoperancia, es una falta de humanidad”.

Y añadió que "el Gobierno debe priorizar a las familias afectadas. No se trata solo de acelerar la reconstrucción, sino de garantizar que nadie quede atrás por culpa de la burocracia o la indiferencia”.

En la carta, se destacan los principales problemas enfrentados por los damnificados: la falta de precisión en los catastros, las demoras en los subsidios, la insuficiencia de los recursos para urbanización, y la falta de acción concreta en la adquisición de terrenos en Quilpué, dificultando la materialización de proyectos habitacionales.

Tanto la alcaldesa Corti como el diputado Longton recalcaron que este es un llamado urgente al Gobierno para priorizar las soluciones. “No es momento de excusas. Es momento de decisiones rápidas y firmes que permitan devolver la dignidad a quienes lo han perdido todo”, concluyó la jefa comunal.

