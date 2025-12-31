Entregan a Carabineros más de 700 unidades de pirotecnia que fue abandonada por antiguos arrendatarios de bodega en La Calera

Más de 700 unidades de pirotecnia fueron entregadas por un particular a funcionarios de Carabineros en la comuna de La Calera, al interior de la región de Valparaíso.

Personal de la autoridad fiscalizadora de Quillota recibió un total de 719 unidades de fuegos artificiales, los cuales permanecían en una bodega.

Estos elementos prohibidos por ley se encontraban específicamente al interior de una bodega cuyos arrendatarios dejaron abandonada sin mayor explicación.

Carabineros informó a Puranoticia.cl que "esta entrega voluntaria se debió a que una persona llamó a la patrulla del OS11 en la ciudad de La Calera, denunciando e informando que había arrendado su inmueble y una vez recepcionado éste, efectuó una revisión a las dependencias y en una de ellas sorprendió una caja, la cual en su interior mantenía una cantidad importante de fuego artificial".

De esta manera, carabineros de la Autoridad Fiscalizadora de Quillota recepcionaron la entrega voluntaria correspondiente a la cantidad de 719 elementos prohibidos.

PURANOTICIA