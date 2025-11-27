Entregan 15 viviendas a damnificados del megaincendio de 2024 y dan inicio a obras de edificio industrializado en Quilpué

En la comuna de Quilpué se llevó a cabo la entrega de llaves del proyecto habitacional «Valle El Monte 1» y la postura de la primera piedra del edificio industrializado «Hogar Dulce Hogar», instancia que se enmarca en el proceso de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024 que destruyó más de 4.100 viviendas en la zona.

Así se puso énfasis en el compromiso con la transparencia y la continuidad del proceso que está en plena etapa de obras, con 1.290 viviendas en ejecución, terminadas o entregadas, lo que equivale a un 50% de avance del plan de reconstrucción.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, señaló que "entendemos que esto es fundamental para la vida de cada uno de la familia, pero también para la vida en la ciudad y para la importancia que tiene avanzar en la reconstrucción. Nosotros quisiéramos avanzar más rápido, hemos avanzado y estamos apurando el tranco. Ahora lo que más se puede, sobre todo en autoconstrucción, construcción y en otros lados".

"Estuvimos aquí hace algunos meses atrás viendo en el estado en que estaban y quiero felicitarlos a todos, especialmente a la presidenta nueva que se ve con un gran valor y espíritu. Espero que ella logre armar un buen equipo y que realmente sean un ejemplo para la comuna", complementó el secretario de Estado.

En «Valle El Monte 1» se entregaron las llaves de 15 viviendas a familias damnificadas, marcando la culminación del primer grupo de 50 casas a reconstruir. Estas viviendas, ejecutadas bajo la modalidad de Construcción en Sitio Propio (FSEV DS49), son de dos pisos y cuentan con una superficie construida de 67 a 68 m².

Carolina Cortés, presidenta de la junta de vecinos de «Valle El Monte» , agradeció "todo el trabajo que ha llevado la constructora y la antigua directiva de nuestra junta de vecinos, que también fue una labor grande para ella. Tuvieron que sacar la fuerza a pesar de que eran damnificadas y representarnos en muchos lugares, a lo mejor con el corazón partío, pero ahí estuvieron ellas, así que se agradece”.

Por su parte, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, pidió"que estas casas se conviertan pronto en lo que siempre debieron ser: un refugio, un punto de partida y un lugar para seguir construyendo la vida".

PRIMERA PIEDRA

Luego, las autoridades se trasladaron al sector de Solidaridad 750, también en Quilpué, para la ceremonia de primera piedra del edificio industrializado «Hogar Dulce Hogar», proyecto que beneficiará a 24 familias a través de la modalidad Construcción en Nuevos Terrenos (CNT) con subsidio DS49 y destaca por la utilización de la vivienda industrializada Baumax, con dos bloques de 12 departamentos de 59 m² cada uno. La dirigenta Hellen Guerrero, valoró el avance del proyecto.

El ministro Montes sostuvo que "la ceremonia es el reflejo de nuestro más grande anhelo. Es el fruto tangible y concreto de que lo que luchamos puede ser posible con lo que soñamos y con el trabajo de todos en conjunto. Para algunos quizás solo sea una ceremonia protocolar más, pero permítame decirle a todos que, para nosotros, los 24 dueños, vecinos y afectados que hemos recorrido este camino, la puesta de la primera piedra es mucho más: es un símbolo de lucha y comienzo material de una nueva esperanza”.

La jornada concluyó en Viña del Mar, específicamente en el sector Villa Independencia, con una visita a dos viviendas terminadas y pagadas al 100% bajo el subsidio DS.

