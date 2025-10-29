Entrega del conjunto habitacional «El Nogal» beneficia a 192 familias de Casablanca

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, encabezó la ceremonia de entrega del conjunto habitacional «El Nogal», en la comuna de Casablanca, un proyecto que beneficiará a 192 familias y que permite superar la meta de 815 viviendas establecidas en el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) del Gobierno.

Los departamentos, construidos en hormigón armado, poseen superficies de aproximadamente 60 m² y cuentan con 3 dormitorios, sala estar-comedor, cocina, logia y balcón. Incluyen dos baños, a excepción de las viviendas destinadas a personas con movilidad reducida. Además, el proyecto incorpora acondicionamiento térmico y ventanas de termopanel, junto con un cierre perimetral eléctrico.

En cuanto a equipamiento comunitario, «El Nogal» dispone de una plaza, dos sedes comunitarias, áreas verdes centrales y ciclovías. El proyecto se ubica en el sector poniente de Casablanca, cercano a negocios comerciales, un skatepark y la autopista.

Este proyecto de alto estándar fue desarrollado bajo el Fondo Solidario de Elección de Vivienda (DS49) y beneficia familias de la comuna, organizadas en los comités habitacionales «Newen» y «Luchando por Mi Casa».

El ministro Carlos Montes expuso que "en Casablanca ha habido bastante impulso al programa de vivienda, al Plan de Emergencia, tanto que ya superamos las 815 viviendas, que era la meta que había en su origen. Hay otros proyectos, algunos que ya llevan un tiempo, otros que están recién empezando, pero esto es parte de una política pública y quiero insistir en eso. O sea que es bien importante la opción de la sociedad, es decir, tiene que haber una política de vivienda pública, de tal manera que muchas familias que no pueden acceder a través del mercado tengan el apoyo de distintas maneras del Estado”.

En tanto, el alcalde Rodrigo Martínez sostuvo que "estoy muy contento de lo que se logró aquí. Las políticas tienen que pasar de administración en administración y tienen que mantenerse. Estamos trabajando en otros proyectos nuevos para los próximos tres cuatro años y esperamos que esto se repita para más gente Casablanca”.

Finalmente, la dirigenta vecinal Gabriela Varela señaló que “hoy celebramos una lucha que no tiene colores políticos porque es el derecho a la vivienda digna. Lo que nos une es el amor a nuestra familia por nuestro barrio y por un futuro mejor. Invito a cada vecino, a cada vecina, a seguir sumando esfuerzos, a mantenernos unidos, solidarios, comprometidos, porque aún quedan muchos desafíos por cumplir”.

