Entre lágrimas, Isabel Allende se despidió de su ex pares en la sala del Senado: "Probablemente sea mi última intervención"

Luego de ser destituida como Senadora por la región de Valparaíso por parte del Tribunal Constitucional, Isabel Allende llegó este martes a la sala del Senado para despedirse de quienes fueron sus compañeros de trabajo por largos años.

En la instancia, y con una evidente emoción que incluso la hizo lagrimear, la ex presidenta de la Cámara y ex presidenta del Senado entregó un discurso.

“Permítanme agradecer profundamente la oportunidad de dirigirme a ustedes después de décadas compartiendo este espacio democrático", comenzó diciendo.

Luego, Allende continuó sus palabras diciendo que "no es fácil dirigirme a ustedes, probablemente sea mi última intervención en esta Sala". Momento seguido, su voz se quebró y quienes fueron sus colegas la respaldaron con un fuerte aplauso.

La ahora ex Senadora por la región de Valparaíso y militante del Partido Socialista, reiteró que se le hacía muy difícil estar hablando en ese lugar, más aún teniendo en cuenta "la manera abrupta en la que termina más de 30 años de servicio”.

"Jamás he tenido contrato alguno con el Estado y no tengo y nunca he tenido empresa y, sobre todo, actué confiando en la institucionalidad", sentenció.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional resolvió su cesación como Senadora por la región de Valparaíso, en el marco de su participación en la fallida compraventa de la casa de su padre, el ex Presidente Salvador Allende, inmueble ubicado en Providencia, que sería adquirido por el Estado para transformarlo en museo.

PURANOTICIA