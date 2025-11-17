Entre festejos y mensajes políticos: así reaccionaron los ocho diputados electos en el Distrito 6 de la región de Valparaíso

Durante la madrugada de este lunes 17, el Servicio Electoral (Servel) publicó su último reporte de la Elección Parlamentaria por el Distrito 6 de la Cámara de Diputados en la región de Valparaíso, contabilizando los votos de las 2.211 mesas escrutadas.

Cabe hacer presente que las comunas de este distrito son Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

En ese sentido, la gran ganadora de la jornada electoral fue Chiara Barchiesi Chávez, actual diputada por la zona y militante del Partido Republicano, quien logró quedarse con 62.737 votos, correspondientes al 10,67% de la votación distrital.

En conversación con Puranoticia.cl, la legisladora indicó que "feliz de que volvimos a ser más parlamentarios de derecha en la región, tanto en nuestro distrito como en el 7 donde se obtuvo muy buen resultado. Feliz que hayamos sacado dos diputados en el 6, dos diputados en el 7, y un senador". También se refirió a la dura derrota electoral de Manuel Millones, de quien señaló que "sabes que me dio pena, pero bueno"; y del trabajo que desarrollará con Benjamín Lorca, de quien reconoció que "probablemente" consiguió una muy buena votación gracias al mundo cristiano.

En segundo lugar ingresó Luis Pardo Sainz, de las filas de Renovación Nacional (RN), quien se quedó con 43.341 sufragios durante la jornada electoral de este domingo, correspondientes al 7,37% de la votación total del Distrito del interior de la región.

A través de sus redes sociales, el diputado electo sostuvo que "nos pusimos serios. ¡Gracias, somos segunda mayoría distrital. Muchas gracias por el apoyo. Sin polarizar, sin generar conflicto, sólo con ideas y propuestas, y lo logramos. Gracias a mi equipo por este tremendo logro y a todos ustedes por la confianza. Pondremos todos para seguir en la senda de hacer un buen trabajo. ¡Gracias totales!".

Más atrás apareció el actual diputado y militante del Partido Socialista (PS), Nelson Venegas Salazar, quien tendrá otros cuatro años en la Cámara de Diputados gracias a los 38.197 votos alcanzados este 16 de noviembre, equivalentes al 6,49%. Su triunfo fue celebrado en redes sociales, donde expresó: "Viva el Pueblo!!! Gracias. Cumpliré!".

Sofía González Cortés, ex delegada presidencial regional de Valparaíso le dará un cupo más al Partido Comunista (PC) en la Cámara de Diputados, gracias a su performance electoral que le permitió conseguir 33.227 votos, equivalentes a 5,65%.

"La región de Valparaíso nos ha mostrado una vez más que no se pierde. Hemos pasado a segunda vuelta con nuestra candidata, Jeannette Jara, con primera mayoría, pero además hemos logrado avanzar eligiendo a Karol Cariola como nuestra Senadora; Luis Cuello, Diputado; y en mi caso como Diputada en el Distrito 6; avanzando el PC con un discurso que ha llegado a aquellos sectores que están esperando que resolvamos sus problemas", indicó la candidata vencedora.

El quinto lugar fue para el periodista y ex animador de programas juveniles de televisión, Javier Olivares Avendaño, quien le da un escaño al Partido de la Gente (PDG) en el Distrito 6 gracias a los 31.971 votos obtenidos, que representan el 5,44%.

En diálogo con Puranoticia.cl, el comunicador señaló que "estamos recontentos porque entramos en el lugar Nº5. Tuvimos una votación histórica para nosotros, con más de 30.000 votos, que es sumamente importante, un colchón de votos realmente heavy, duro, y el PDG además obtuvo un colchón de casi 80.000 votos que también es sumamente importante para todos los candidatos que completamos la lista. Yo hice una campaña sin promesas, sólo con ideas y mostrarle a la gente lo que soy, lo que defiendo, cuáles son mis convicciones en general. No es muy difícil encontrar las convicciones de Javier Olivares porque soy ampliamente conocido en varios medios de comunicación".

La Democracia Cristiana (DC) volverá a tener presencia en el Distrito 6 de la Cámara de Diputados, con Cristian Mella Andaur, quien logró quedarse con 30.782 votos en la Elección Parlamentaria de este domingo, lo que se traduce en un porcentaje de 5,23%. "Gracias distrito, gracias Chile por la gran victoria que hoy me permiten celebrar. Con alegría ustedes y yo llegamos al Congreso Nacional. Seguimos escuchando para sanar Chile", indicó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

El Frente Amplio (FA) también quedará con un escaño, de la mano de María Francisca Bello, quien resultó reelecta en el Distrito 6 de la región de Valparaíso con un total de 30.426 votos en el proceso electoral, correspondientes al 5,17%. "Mil veces gracias. Oficialmente somos reelectas y nos ponemos a disposición de la candidatura de Jeannette Jara en esta segunda vuelta", indicó en redes sociales.

Finalmente, el último cupo en el Distrito 6 de la región fue para el representante del Partido Republicano, Benjamín Lora Inzunza, quien logró quedarse con 19.639 sufragios en el proceso electoral de este domingo, equivalente al 3,34% del total distrital.

El diputado electo por la zona interior manifestó que "hoy puedo decir con plena certeza: estoy preparado. Y como familia estamos listos. No ignoramos lo que viene; sabemos que habrá días complejos, momentos tensos y decisiones difíciles. Por eso entramos en este tiempo con fe para avanzar, aun cuando el camino se ponga estrecho; con convicción para defender lo que creemos, sin ceder ante la presión; con mansedumbre para responder con sabiduría en medio del conflicto; y con una profunda humildad para recordar siempre que esto no se trata de nosotros".

Como se logra apreciar la configuración política del Distrito 6 quedó equiparada con cuatro figuras de izquierda y cuatro de derecha, dándole un equilibrio a una zona donde en algún momento previo se pensó que la oposición lisa y llanamente arrasaría.

