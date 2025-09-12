Enríquez-Ominami confesó "nerviosismo" en el debate, reveló anécdota con Piñera y disparó contra Kast: "Es una persona muy oscura"

Minutos antes de ingresar a un debate sobre infancia, el candidato presidencial independiente, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), conversó con Puranoticia.cl respecto a lo que le dejó el primer debate televisado de cara a las elecciones de noviembre.ente

En la instancia que reunió a los ocho aspirantes a La Moneda, se le vio al ex militante del Partido Progresista (PRO) desenvolverse en su tradicional estilo directo y sin pelos en la lengua, interpelando duramente a Jeannette Jara y a José Antonio Kast.

Pero más allá de lo que proyectaba, el cineasta y político confesó que en realidad, estaba muy nervioso, al punto que contó una anécdota que tiene con Sebastián Piñera, en el marco de un antiguo debate de cara a la Elección Presidencial del 2009.

"Sebastián Piñera, en su primer debate conmigo, estaba nervioso. Menos que yo, pero estaba nervioso. Y yo le digo: 'Pero Sebastián, ¿cómo vas a estar nervioso? Si tienes tantas campañas'. Y me dijo que no, que cada vez que uno estaba más preparado llegaba más nervioso. Y me pasó lo mismo. Así que estaba nervioso", recordó Marco Enríquez-Ominami en conversación con Puranoticia.cl.

Asimismo, repasó una vez más a José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano, recordando que en su contra pesan dos denuncias recientes: el verdadero ejército de bots denostando a otros candidatos y su participación en una sociedad familiar con intereses en un colegio de Buin, en la región Metropolitana.

ME-O reflexionó al respecto que "es inaceptable porque a nosotros, los candidatos a Presidente de Chile, se supone que te escrutan todo, que te revisan todo. Pero van a aparecer más cosas, acuérdate... yo creo que es una persona muy oscura".

De igual forma, la carta independiente subrayó que "esa es la tarea del periodismo, pero mi tarea es traer ideas y me gusta el periodismo investigativo. Yo traeré ideas y con él (José Antonio Kast) mis diferencias son de ideas. Si hay temas de transparencia, tendrá que aclararlo muy pronto porque ya pesan dos acusaciones en una semana: que tiene una granja de bots para destruir la reputación de todos nosotros y que tiene, además, propiedades no declaradas, así que tendrá que aclararlo".

Cabe recordar que, según consigna un reportaje de Interferencia, el abanderado del Partido Republicano es accionista desde 1998 del colegio Campanario, ubicado en Buin, negocio que nunca ha transparentado en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio que debe reportar a Contraloría antes de iniciar alguna carrera electoral.

A través de Inmobiliaria Padua, su empresa familiar, se reveló que Kast es accionista de la Sociedad Educacional Campanario; mientras que su esposa, María Pía Adriasola, y uno de sus hijos, Nicolás Kast, son miembros del directorio del establecimiento educacional que durante el año 2021 tuvo utilidades por $180 millones. En tanto, el presidente del colegio, Andrés Palomer, fue candidato a Concejal por el Partido Republicano.

Consultado por esta nueva polémica que sacude al candidato presidencial de derecha, Kast dijo tras el debate que "ustedes vieron el reportaje que salió en un medio digital. Lo que señala es cierto: mi familia participa junto conmigo en la gestión de un colegio, que ha sido exitoso y que forma una gran comunidad escolar, de la cual me siento orgulloso, y del que egresaron también ocho de mis nueve hijos".

