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Enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros se registran en Valparaíso tras conmemoración del golpe de Estado

Enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros se registran en Valparaíso tras conmemoración del golpe de Estado

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Algunos manifestantes encendieron barricadas, por lo que Carabineros utilizó el carro lanzaagua y lanzagases para dispersar a las personas.

Enfrentamientos entre manifestantes y Carabineros se registran en Valparaíso tras conmemoración del golpe de Estado
Viernes 11 de septiembre de 2026 20:49
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Incidentes se registran luego de la convocatoria para conmemorar los 53 años del golpe de Estado, en la ciudad de Valparaíso.

Desde la tradicional plaza Aníbal Pinto se inició una marcha hacia el Memorial de los Detenidos desaparecidos y Ejecutados políticos en avenida Brasil.

En aquel lugar, se llevó a cabo una velatón para recordar a las víctimas de la dictadura militar.

Luego de esto, algunos manifestantes encendieron barricadas, por lo que Carabineros utilizó el carro lanzaagua y lanzagasespara dispersar a las personas.

Debido a los enfrentamientos, el tránsito se encuentra suspendido en el sector de la sede de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV).

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