Encuesta por el Senado de la región de Valparaíso pone a Magdalena Piñera, Karol Cariola y Jorge Sharp liderando la carrera

289 días (nueve meses y medio) faltan para que la ciuadadanía se vuelque una vez más a las urnas para participar del proceso de Elecciones Presidencial y Parlamentarias, instancia donde la región de Valparaíso tendrá especial interés, ya que forma parte de la mitad del país que tendrá que elegir a sus cinco nuevos representantes en el Senado.

Considerando la importancia que reviste este proceso electoral para los habitantes de la Quinta Región, Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile realizaron en conjunto una encuesta vía correo electrónico, WhatsApp y de forma presencial a 1.355 personas, 704 de las cuales votan en el Distrito 6 de la zona cordillera y 651 que marcan sus preferencias en el Distrito 7 de la zona costera.

Se trata de hombres y mujeres, de 18 o más años, que estén habilitados en el Servicio Electoral (Servel) para sufragar en la región de Valparaíso, los que fueron entrevistados entre el 25 y el 29 de enero, permitiéndonos con sus respuestas hacer una especie de proyección de cómo podría configurarse el mapa del nuevo Senado de Valparaíso, que asumirá funciones el 11 de marzo de 2026 y hasta el 11 de marzo de 2034.

DISTRITO 6

Los primeros resultados dan cuenta de la opinión entregada por los ciudadanos del Distrito 6, compuesto por las comunas de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llaillay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

En la zona cordillerana de la región de Valparaíso, los votantes respondieron a la pregunta de si las elecciones para elegir Senador o Senadora fueran el próximo domingo, ¿por quién de estas 18 personas usted votaría?

Es así como los resultados le dieron las preferencias al actual diputado y aspirante al Senado por Valparaíso, Diego Ibáñez, de las filas del Frente Amplio (FA), logrando el 6,5% de las preferencias entre los habilitados para sufragar en el Distrito 6.

En segundo lugar aparece otra de las actuales parlamentarias oficialistas de la zona, la diputada Carolina Marzán, militante y presidenta regional del Partido por la Democracia (PPD), quien se queda con el 5,8%, según la encuesta de nuestro medio.

El podio lo completa otra cara conocida en la zona: el diputado Andrés Longton, integrante de Renovación Nacional (RN) que también aspira a dar el salto a la Cámara Alta. 5,5% de los encuestados marcó su nombre al responder la encuesta.

Si bien, ya fue Diputado por el extinto Distrito Nº 12 (provincia de Marga Marga) por dos periodos consecutivos, desde 2010 a 2018, actualmente no ejerce un cargo público. Hablamos de Arturo Squella, presidente del Partido Republicano, que obtiene 5,3%.

En quinto lugar entra la actual presidenta de la Cámara y militante del Partido Comunista (PC), diputada Karol Cariola, quien también ha manifestado sus intenciones de llegar a competir por el Senado en Valparaíso. 5,1% de los consultados la prefirieron a ella.

Muy de cerca entra en sexto puesto una figura que, hasta el momento, no ha tenido ninguna incursión en la primera línea de la política nacional: Magdalena Piñera, hija del fallecido ex Presidente Sebastián Piñera, quien ha sido sondeada por RN para competir por el Senado, aunque nunca ha dicho estar dispuesta a hacerlo. Su porcentaje es 5,0%.

Más atrás entra el ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien además de reconocer que su intención es competir por la Presidencia también ha dicho que no ve con malos ojos hacerlo por el Senado en Valparaíso. Un 4,7% dio su nombre en la encuesta.

Jorge Sharp, ex Alcalde de Valparaíso, es otro de los nombres que podría buscar un escaño en la Cámara Alta, para lo cual ya ha iniciado gestiones con la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) para que lo incluyan en su eventual lista. Registra un 3,6% de apoyos entre la ciudadanía del interior de la Quinta Región.

El noveno puesto lo ocupa la ex candidata a Gobernadora Regional de Valparaíso y ex Diputada por la provincia de San Antonio, María José Hoffmann, de las filas de la UDI, quien registra un 2,8% de apoyos entre las personas consultadas.

El Top Ten lo cierra la actual diputada representante del Distrito 6, Camila Flores, militante de Renovación Nacional que también desea competir por el Senado. Un 2,7% de los consultados en este sondeo eligieron su nombre como su preferido.

El puesto 11 al 18 lo ocupan: Andrés Celis (2,3%), Alejandro Guillier (2,1%), Jorge Brito (2,0%), Aldo Cornejo (1,8%), Manuel Millones (1,7%), Juan Ignacio Latorre (1,6%), Heraldo Muñoz (1,3%) y Francisco Undurraga (0,9%). Un dato no menor y que hay que tener en cuenta de cara al tiempo que queda para el 16 de noviembre es que un 39,3% de los consultados dijo no saber o decidió no responder.

DISTRITO 7

Luego se le pidió la opinión a las personas que habitan en las comunas costeras de la región, vale decir el Distrito 7, compuesto por las ciudades de Algarrobo, Cartagena, Casablanca, Concón, El Quisco, El Tabo, Isla de Pascua, Juan Fernández, San Antonio, Santo Domingo, Valparaíso y Viña del Mar.

A diferencia de lo indicado por los habitantes del Distrito 6, los de la zona costera de la Quinta Región le dieron su preferencia a Magdalena Piñera, quien lidera con un porcentaje de 6,9% frente a la pregunta de si las elecciones para elegir Senador o Senadora fueran el próximo domingo, ¿por quién de estas 18 personas usted votaría?

Muy de cerca, pero en segundo lugar, aparece el ex alcalde porteño Jorge Sharp, quien registra un 6,8% de las preferencias en el Distrito 7 que, por supuesto, incluye la comuna de Valparaíso, donde el abogado –se supone– concentra su gran bolsón de votos.

La diputada y presidenta de la Cámara, Karol Cariola, entra en tercer lugar, con un 6,6% de las preferencias entre quienes marcan su voto en el Distrito 7, dando cuenta de su buen desempeño electoral que la haría "tomar sus maletas" desde la región Metropolitana a la de Valparaíso, aunque en rigor ya vive en esta zona del país.

Con 5,4% entra en cuarto lugar el ex alcalde Rodolfo Carter, quien incluso ya decidió arrendar –junto a su hermano Álvaro Carter– un departamento en Concón.

Le sigue el diputado Andrés Celis, independiente con pasado en Renovación Nacional, quien es nombrado por 4,8% de las personas consultadas en la encuesta.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, llega en sexto lugar, con un 4,6%.

En tanto, el diputado Jorge Brito registra un 3,4% de las preferencias; seguido por María José Hoffmann, carta de la UDI que ingresa al ranking con un 3,2%.

El ex Alcalde de Valparaíso y ex Diputado por la misma zona, Aldo Cornejo (militante de la Democracia Cristiana) registra un 2,8% de las preferencias; mientras que en el décimo puesto aparece el ex senador Alejandro Guillier, con un 2,6%.

En tanto, entre el puesto 11 y el 18, aparecen Diego Ibáñez (2,5%), Andrés Longton (2,3%), Manuel Millones (2,0%), Carolina Marzán (1,7%), Heraldo Muñoz (1,6%), Juan Ignacio Latorre (1,5%), Camila Flores (1,2%) y Francisco Undurraga (1,1%). El fenómeno de los que dicen no saber u optan por no responder es similar al de los consultados en el Distrito 6, pues un 39% da esta respuesta a las consultas.

TOTAL REGIONAL

De esta manera, al considerar las respuestas de los consultados tanto en el Distrito 6 como en el Distrito 7, así quedaría compuesto el Senado de la región de Valparaíso a contar de 2026, si es que las elecciones se llevaran a cabo el próximo domingo.

El primer lugar lo ocupa la historiadora Magdalena Piñera, posible carta de RN cuyo nombre es mencionado por el 5,9% de las personas consultadas en el sondeo.

Muy de cerca entra en el segundo puesto la diputada comunista Karol Cariola, quien registra un 5,8% de las preferencias de cara a la competición por la Cámara Alta.

El podio lo completa el ex alcalde Jorge Sharp, quien es nombrado por un 5,1% de los encuestados de la región, dándole de esta manera un escaño en el Senado.

El cuarto cupo lo ocuparía Rodolfo Carter, quien registra un 5,0%. El quinto y último cupo iría para Arturo Squella, quien registra un 4,9% de las preferencias.

Teniendo en cuenta que son sólo cinco los escaños que entrega el Senado de Valparaíso, el sexto lugar sería el primero en quedar afuera. ¿Y quién ocupa este poco afortunado lugar? El diputado Diego Ibáñez, quien se queda con un 4,6% de las preferencias.

Ya más atrás entran figuras como Andrés Longton (4,0%), Carolina Marzán (3,8%), Andrés Celis (3,5%) y María José Hoffmann (3,0%), cerrando de esta forma el Top 10.

Los últimos puestos son para Jorge Brito (2,7%), Alejandro Guillier (2,4%), Aldo Cornejo (2,3%), Camila Flores (2,0%), Manuel Millones (1,8%), Juan Ignacio Latorre (1,5%), Heraldo Muñoz (1,5%) y Francisco Undurraga (1,0%). El promedio de ambos distritos revela que un 39,2% de los consultados no sabe o no responde a la pregunta.

ANÁLISIS DE EXPERTOS

Tomando en cuenta estos datos, Puranoticia.cl conversó con dos analistas políticos para conocer su opinión respecto a los resultados de la encuesta realizada en la región.

En ese sentido, Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), explicó que "los resultados coinciden en lo grueso con otras encuestas, aunque los nombres son distintos porque la encuesta de Puranoticia.cl incluye nombres nacionales como Magdalena Piñera o Karol Cariola, mientras que las encuestas locales privilegian sólo figuras locales".

A ello agregó que "en lo grueso, que es lo que se puede predecir a esta altura, se alteraría la distribución de 3 y 2 en favor de la derecha, lo cual es relativamente entendible considerando los problemas que ha tenido el Gobierno de Boric y también la ausencia de candidatos de izquierda, porque salen figuras como Isabel Allende o Ricardo Lagos Weber, cuyo reemplazo es difícil. Al mismo tiempo que los diputados del Frente Amplio no están gozando de buena salud electoral por los problemas que han tenido, la contradicción de su Gobierno con sus planteamientos"

De igual forma, el especialista en la materia expuso que "en términos gruesos coincide con lo que se está detectando, pero lo interesante de todo esto va a ser contrastarlo con las opiniones que comiencen a generarse a fines de marzo, principios de abril, cuando será el punto de partido de la carrera parlamentaria del 2025".

Otro de los expertos consultados fue el director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, Marco Moreno, quien analizó los datos de la encuesta señalando que "en los primeros lugares aparece Magdalena Piñera por la conversación que hay sobre Piñera. Se cumple en los próximos días el primer aniversario de la muerte del ex Presidente, por lo tanto su nombre se asocia a él y le da un plus, eventualmente si quisiera ser candidata. Pero hay que ver su nivel de instalación en la región porque no es fácil sólo con el apellido llegar a ganar una elección. Por lo tanto, esto es más bien producto del clima de opinión respecto de la figura del ex Presidente, de lo cual tributa su hija".

También comentó que "en el caso de los otros nombres, sí tienen un mayor arraigo en la región, como el ex Alcalde de Valparaíso (Jorge Sharp) o Arturo Squella que, si bien es cierto, fue Diputado, evidentemente también tiene un ascendiente porque es presidente del Partido Republicano, que le basa una base sólida".

"Karol Cariola, en tanto, ha señalado hace tiempo su intención de postular al Senado por Valparaíso. Ella es presidenta de la Cámara de Diputados y tiene aliados importantes que quizás la puedan acompañar en su candidatura", agregó.

Pero el caso más novedoso, junto con el de Magdalena Piñera, es –a su juicio– el de Rodolfo Carter, de quien dijo que se trata de "un ex Alcalde de la Metropolitana, de una comuna grande, pero no creo que eso sea suficiente para romper con el tema de los afuerinos que siempre en las regiones suele ser un tema importante. Si bien, Cariola tampoco es de la región, hace tiempo que viene trabajando en la región. Carter en cambio recién hace poco más de un mes dejó su puesto en la Alcaldía de La Florida".

Con todo este panorama, sólo resta dejar pasar el tiempo para que los partidos y los propios candidatos vayan siendo ratificados y poder tener un panorama un tanto más claro respecto de quiénes competirán y, así, la ciudadanía poder entregar una opinión más certera que dé cuenta de una proyección de lo que pasará el 16 de noviembre.

