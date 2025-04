Encuesta por el Distrito 6 de la Cámara de Diputados pone a Chiara Barchiesi, Cristian Mella y Manuel Millones liderando la carrera

A falta de siete meses y medio para la Elección Parlamentaria en Chile, las encuestas de diversas consultoras ya comienzan a definir el posicionamiento de muchos de los eventuales candidatos al Congreso Nacional, que tendrá que renovar por completo su Cámara de Diputados y la mitad del Senado, incluida la región de Valparaíso.

Bajo este contexto, un sondeo realizado en conjunto por Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile entrega una primera mirada de lo que será la carrera por la Cámara de Diputados en el Distrito 6, vale decir las comunas de Cabildo, Calle Larga, Catemu, Hijuelas, La Calera, La Cruz, La Ligua, Limache, Llay Llay, Los Andes, Nogales, Olmué, Panquehue, Papudo, Petorca, Puchuncaví, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, Rinconada, San Esteban, San Felipe, Santa María, Villa Alemana y Zapallar.

Antes de pasar a detallar el resultado del estudio, vale hacer presente que el formato de las entrevistas fue a través de encuestas realizadas por correo electrónico, mensajes de WhatsApp y en forma presencial, a 786 hombres y mujeres de 18 años o más que se encuentren inscritos en el Servicio Electoral (Servel) en alguna de las 26 comunas que componen el Distrito 6 de la zona interior de la región de Valparaíso. En cuanto a la ponderación de esta encuesta realizada desde el lunes 24 al lunes 31 de marzo del 2025, cabe señalar que los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por zona, género y edad, obteniendo una muestra de representación de cada uno de los dos distritos.

En la eventualidad que las elecciones para elegir Diputada o Diputado fueran el próximo domingo, el sondeo de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile preguntó: ¿Por quién de estas personas usted votaría? Las respuestas fueron las siguientes:

Liderando el sondeo se encuentra la actual diputada del Partido Republicano que buscará la reelección por el Distrito 6 en noviembre próximo, Chiara Barchiesi, quien obtiene un 10,8% de las menciones en la encuesta realizada los últimos días de marzo.

Le sigue Cristian Mella, ex consejero regional (core) de Valparaíso, militante de la Democracia Cristiana (DC) e hijo de Luis Mella, histórico alcalde de Quillota, quien se queda con un 9,3% de las preferencias de cara a la carrera por la Cámara Baja.

Más atrás, con 6,6% aparece Manuel Millones, histórico ex core de la provincia de Valparaíso y también dos veces candidato a la Gobernación Regional. Cabe recordar que actualmente es independiente, que militó largos años en la UDI y que fue apoyado por el Partido Social Cristiano (PSC) en los últimos comicios realizados en octubre de 2024.

La carta segura del Partido Socialista (PS) en la Elección Parlamentaria de noviembre parecería ser Nelson Venegas, diputado en ejercicio y hombre fuerte del Distrito 6, quien buscará la reelección por la zona interior de la región de Valparaíso. Según la encuesta, posee actualmente un 6,1% de adhesión en su aspiración electoral.

El siguiente nombre que aparece en el sondeo es el de Mauricio Viñambres, con un 5,5% de las preferencias. El ex Alcalde de Quilpué y hasta el año pasado militante del PS buscaría su revancha en la Cámara de Diputados, luego de los desencuentros que le provocó su fallido intento por competir por la Gobernación Regional de Valparaíso.

El sexto en la lista es otro de los "soldados caídos" de la batalla por la Gobernación Regional: se trata de Luis Pardo, figura de Renovación Nacional (RN) y ex Diputado por el Distrito 6, que tiene un 5,3% de apoyo en su eventual carrera por volver a la Cámara.

El Partido Comunista (PC) también instalaría a una de sus figuras en el hemiciclo para el periodo 2026-2030: según la encuesta, se trataría de Sofía González, la ex delegada presidencial regional de Valparaíso que se queda con un 4,5% de las preferencias.

El octavo y último escaño del Distrito 6 del interior de la V Región sería para Cristian Cárdenas, hombre de centro (ex militante de la DC) que durante el segundo Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet fue Gobernador Provincial de Marga. Según el sondeo, el respaldo a su opción por la Diputación llegaría a un 4,5 por ciento.

Cabe hacer presente que los puestos del 9 al 15 son ocupados por el actual diputado Gaspar Rivas (3,9%); seguido por el ex candidato de Republicanos a la Gobernación, Francesco Venezian (3,6%); el ex core y esposo de la diputada Camila Flores, Percy Marín (2,4%); el ex core y actual presidente regional del Frente Amplio, Sebastián Farfán (1,8%); el ex alcalde RN de Limache, Daniel Morales (1,7%); la diputada frenteamplista en ejercicio, María Francisca Bello (1,5%) y la ex vocera del Gobierno Regional de Valparaíso durante la administración Piñera, Leslie Briones (1,4%).

Un hecho no menor es que un importante 31,2% no sabe o no contesta la pregunta relativa a quién cree que podría ser Diputado por el Distrito 6, dejando abierta la puerta para que los "rezagados" comiencen a repuntar o, bien, para que otros no mencionados en la encuesta de Monitor Electoral y Medios Digitales de Chile aparezcan en la próxima.

