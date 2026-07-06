Encuesta Criteria: Squella e Ibáñez lideran evaluación entre senadores de Valparaíso y Ripamonti es tercera entre figuras nacionales

La encuesta Criteria dio a conocer una nueva medición sobre el nivel de conocimiento y la evaluación ciudadana de los senadores del país, además de un ranking nacional de figuras políticas elaborado a partir de un indicador que combina ambos atributos.

En el apartado dedicado a los legisladores, la consultora evaluó el nivel de conocimiento de las principales figuras de la Cámara Alta, considerando a aquellos con un reconocimiento igual o superior al 30% y seleccionando a los 20 mejor evaluados.

En este listado, el senador Andrés Longton alcanzó un 74% de conocimiento, convirtiéndose en el parlamentario ligado a la zona con mayor nivel de reconocimiento.

Le siguieron la senadora Karol Cariola, con un 72%; mientras que la senadora Camila Flores registró un 73%. Asimismo, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, obtuvo un 35% de conocimiento, y Diego Ibáñez alcanzó un 32%.

En cuanto a la evaluación, Criteria consultó únicamente a quienes afirmaron conocer a cada uno de los senadores considerados, preguntando cuál era su opinión respecto de ellos y contabilizando las respuestas "positiva" o "muy positiva".

En este indicador, Arturo Squella obtuvo la mejor evaluación entre las figuras vinculadas a la región de Valparaíso, con un 56% de opiniones favorables, ubicándose además en el sexto lugar del Top 20 de nuestro país. Con el mismo porcentaje apareció el senador Diego Ibáñez, quien ocupó el séptimo puesto.

Por su parte, el senador Andrés Longton alcanzó un 53% de evaluación positiva, posicionándose en el octavo lugar del ranking. Más atrás figuró la senadora Karol Cariola, con un 40%, en el lugar 18 nacional; mientras que la senadora Camila Flores obtuvo un 21% de evaluación favorable, cerrando el listado en el último puesto (20º).

FIGURAS POLÍTICAS

En un apartado distinto, la encuesta Criteria elaboró un ranking nacional que analizó a figuras políticas, utilizando para ello un indicador multiplicativo que combina el nivel de conocimiento y la imagen positiva de cada autoridad o dirigente.

En esa clasificación, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, alcanzó un destacado tercer lugar a nivel nacional, siendo la autoridad de la región de Valparaíso mejor posicionada en este listado donde también aparece el senador Andrés Longton, quien logró ingresar al Top 20, ubicándose en el undécimo lugar del ranking.

Los dos primeros lugares fueron ocupados por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respectivamente.

De esta manera, los resultados de la encuesta muestran que las figuras políticas vinculadas a la región de Valparaíso mantienen una alta presencia tanto en la medición de conocimiento y evaluación de los senadores como en el ranking nacional de liderazgo político, donde Macarena Ripamonti aparece entre las tres autoridades con mejor combinación de reconocimiento e imagen positiva del país.

PURANOTICIA