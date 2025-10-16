Encuentran tres cráneos humanos en el depósito del Museo de Historia Natural e Histórico de San Antonio

La Municipalidad de San Antonio informó que durante labores de ordenamiento de material arqueológico y paleontológico en el depósito del Museo de Historia Natural e Histórico de la comuna, fueron encontrados restos óseos correspondientes a tres cráneos humanos.

El hallazgo se produjo mientras el equipo del museo realizaba tareas de digitalización para organizar las cajas de manera ordenada en el depósito de mantención de piezas arqueológicas.

Cabe señalar que, "las piezas no se encontraban bajo condiciones de conservación museal ni contaban con los protocolos mínimos de preservación establecidos por el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN). Cada fragmento presentaba, sin embargo, una etiqueta con numeración interna perteneciente a la colección MUSA".

Tras el descubrimiento, "el equipo de profesionales a cargo de dichos trabajos informó del hecho al encargado del museo señor Juan Carlos Escalante, el cual informó a su superior jerárquico de acuerdo a reglamento administrativo municipal, en donde recibió instrucciones de comunicarse inmediatamente con el Consejo de Monumentos Nacionales".

Asimismo, "se gestionó la colaboración de un profesional del Museo de Historia Natural de Santiago especializado en el análisis y datación de restos óseos".

Durante la mañana de este jueves 16, la Ministra en Visita de la Corte Suprema, señora Marianela Cifuentes Alarcón, concurrió a las dependencias del museo, para interiorizarse del hallazgo de estas osamentas craneales, "los cuales fueron periciados por la PDI y el Servicio Médico Legal (SML) para el traslado correspondiente y verificar la data de muerte y comprobar si corresponden a restos indígenas o de otra índole".

Finalmente, lLa Municipalidad de San Antonio reafirmó "su plena disposición y colaboración con las autoridades competentes, tanto en las diligencias que permitan la correcta identificación de las piezas como en todas las acciones administrativas que contribuyan al resguardo del patrimonio histórico y arqueológico de la comuna".

(Imagen: San Antonio Fotos)

PURANOTICIA