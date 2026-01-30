Encuentran sin vida a joven de 25 años que estaba desaparecido en Cartagena

Sin vida fue encontrado Misael Andrés Díaz Alquinta, joven de 25 años que se encontraba extraviado desde el mediodía de este lunes 26 luego de salir de su casa rumbo a una ferretería en la comuna de Cartagena, al sur de la región de Valparaíso.

El joven fue visto por última vez en el sector de San Sebastián y, según indicaron sus familiares, su teléfono dejó de funcionar a los minutos de salir de su casa, motivo por el que ingresaron una denuncia tanto ante Carabineros como ante la PDI.

Pero durante horas de la noche de este jueves 29 se confirmó que su cuerpo fue encontrado sin vida en el sector del camino a Lo Abarca, desplegándose equipos policiales para continuar con el procedimiento de rigor frente a este hallazgo.

Según reportan medios de la provincia de San Antonio, no existirían indicios de participación de terceras personas en su muerte, lo que de todas maneras tendrá que ser confirmado o descartado por los organismos especializados.

