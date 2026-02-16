Encuentran más de 210 kilos de marihuana al interior de un vehículo abandonado en Catapilco

210 kilos, 992 gramos y 600 miligramos de marihuana distribuida en 8 sacos fueron encontrados por personal del departamento de Drogas OS7 de Carabineros al interior de un vehículo abandonado en la localidad de Catapilco de la comuna de Zapallar, en la regón de Valparaíso.

El coronel Mansur Abutón Costa, Prefecto de la Prefectura Aconcagua, informó que la droga fue avaluada por sobre los 2.300 millones de pesos.

"Este es un procedimiento que se destaca el fin de semana, donde un vehículo se encontraba abandonado, donde los mismos vecinos denunciaron a Carabineros allá en el sector de Catapilco", mencionó el uniformado.

Complementó que "al llegar carabineros al lugar, verifica el vehículo, se encuentra en su interior con algunos sacos con un material vegetal, por lo anterior, Carabineros adopta el procedimiento de rigor, toma las precauciones del caso, llama al OS-7, el OS-7 se constituye, se hace la prueba de campo y efectivamente arroja positivo a THC marihuana, resultando su pesaje aproximadamente sobre los 210 kilos".

"Eso es un evalúo sobre los 2.300 millones de pesos, si tomamos en consideración los sobre los 608 mil dosis que hacen los 210 kilos. Si se llegara a vender en ese volumen de dosis, arroja sobre los 2.300 millones de pesos en ganancia", detalló.

Abutón relató que "las cantidades de droga están clasificadas con dos tipos de marcas, o similares a una marca que se presume, obviamente están en investigación, que podría ser de un proveedor o hacia un comprador distinto".

Bajo ese contexto, indicó que "tenemos dos marcas distintas, así que se están haciendo las diligencias respectivas con la finalidad de terminar justamente ese suceso. El vehículo se encontraba abandonado, está inscrito al nombre de un ciudadano extranjero que también está dentro de la investigación respectiva. Es un ciudadano mayor de edad que se encuentra regular en nuestro país".

PURANOTICIA