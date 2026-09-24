Encuentran cuerpo flotando en el sector de la playa de Punta de Tralca en El Quisco

Durante la tarde de este jueves, un cuerpo fue hallado flotando en la playa de Punta de Tralca, en la comuna de El Quisco, región de Valparaíso.

El Capitán de Puerto de Algarrobo, Capitán de Corbeta LT, Sergio Sánchez, dio a conocer que la persona fallecida había dejado una carta a sus familiares manifestando su intención de quitarse la vida.

El funcionario de la Armada declaró que "Carabineros de Chile nos notificó de una denuncia de presunta desgracia, de una persona de la comuna de Talagante, quien dejó una carta a sus familiares manifestando la clara de intención de quitarse la vida en Punta de Tralca en El Quisco".

Añadió que "personal de la Policía Marítma concurrió al lugar, efectuando el hallazgo de algunos vestigios o vestimentas de esta persona, las cuales fueron identificadas por los familiares para posteriormente encontrar un cuerpo flotando boca abajo, siendo rescatado y llevado al sector de playa, para posteriormente ser reconocido por sus familiares y efectivamente dar con la certeza de que se trata de la persona que se encontraba desaparecida".

Finalmente, Sánchez declaró que "posteriormente el fiscal de turno incluyó la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Servicio Médico Legal (SML).

(Imagen: @canal2chilenasaborfm)

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