San Esteban avanza en gestión climática y recibe reconocimiento por aprobar plan de acción

Un reconocimiento por su avance en materia de gestión climática recibió la Municipalidad de San Esteban, luego de completar la elaboración y aprobación de su Plan de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC).

La distinción fue entregada por la seremi del Medio Ambiente de Valparaíso, Francisca Garay, al alcalde Christian Ortega, en una actividad desarrollada en dependencias de Termas del Corazón, en el marco de la conmemoración del Día del Turismo.

El instrumento busca incorporar la variable climática en la planificación y gestión de la comuna, estableciendo acciones orientadas tanto a la adaptación frente a los efectos del cambio climático como a su mitigación, considerando las características y necesidades propias del territorio.

Durante la actividad, la seremi Garay señaló que "estamos haciendo un reconocimiento a San Esteban, a su alcalde, a su equipo municipal, por haber logrado elaborar y aprobar este Plan de Acción Comunal de Cambio Climático, lo que habla de una comunidad y gestión muy comprometida por el medio ambiente, así que seguimos invitándolos a trabajar por el cuidado de nuestro medio ambiente”.

La planificación adquiere especial relevancia para una comuna donde la actividad turística forma parte de su desarrollo local, en un contexto marcado por desafíos como la disponibilidad de agua, la conservación de ecosistemas y la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos.

En ese sentido, el PACCC permitirá orientar medidas que consideren estos factores dentro de la gestión comunal y que apunten a fortalecer la capacidad de respuesta del territorio, además de compatibilizar la actividad turística con la protección de sus recursos naturales y culturales.

El alcalde Ortega sostuvo que "estamos muy contentos y orgullosos de recibir este reconocimiento que es una línea muy importante para nosotros en San Esteban y que tiene que ver con la sustentabilidad de nuestros territorios. Agradecer al equipo que también trabajó en desarrollar este plan y reitero el agradecimiento hoy a la Seremi”.

La aprobación del plan se suma a las iniciativas impulsadas a nivel nacional y regional para que los municipios incorporen la gestión climática dentro de sus decisiones y definan respuestas acordes con las particularidades de cada territorio.

Así, San Esteban cuenta ahora con una hoja de ruta comunal para abordar los efectos del cambio climático, incorporando esta variable en áreas vinculadas al desarrollo local, la protección ambiental y la actividad turística.

PURANOTICIA