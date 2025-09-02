Encuentran cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de un auto en las cercanías del Hospital Van Buren de Valparaíso

Un impactante hallazgo conmocionó la mañana de este martes a vecinos y transeúntes en las inmediaciones del Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, luego de que se descubriera el cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino al interior de un vehículo estacionado en las cercanías del recinto asistencial porteño.

El hallazgo fue alertado por trabajadores y personas que transitaban por el lugar, quienes advirtieron un fuerte olor proveniente desde el automóvil y dieron aviso a las autoridades. Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) se trasladó al sitio para resguardar la escena e iniciar las diligencias correspondientes al caso.

Hasta el momento, no se ha confirmado la identidad de la persona fallecida ni las causas de su deceso, mientras que la investigación quedó en manos del Ministerio Público, que instruyó diligencias a la Brigada de Homicidios y al Laboratorio de Criminalística de la PDI, para analizar todos los antecedentes y esclarecer lo ocurrido.

La fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Soledad Díaz, indicó que "Carabineros de la 2ª Comisaría de Valparaíso concurre a las afueras del Hospital Carlos Van Buren, tras recibir una alerta respecto a una persona que se encontraba fallecida el interior de un vehículo que se encontraba abandonado en el sector. Carabineros constata este fallecimiento, que se trataba de una persona en situación de calle, conocido de los carabineros y de las personas de ese sector cercano al hospital".

"A raíz de esta situación, concurre personal del SAMU, quien verifica y constata la muerte de esta victima. En el lugar trabaja personal de la Brigada de Homicidios, a fin de poder verificar la identidad de la víctima y determinar la circunstancia de su fallecimiento", sentenció la persecutora de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

PURANOTICIA