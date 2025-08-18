Encuentran cuerpo de un hombre de aproximadamente 70 años en roqueríos de la Playa Chica de Cartagena

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) San Antonio investiga el hallazgo del cuerpo de un hombre, de aproximadamente 70 años, en los roqueríos de la Playa Chica de la comuna de Cartagena, región de Valparaíso.

Personal de la Armada de Chile se trasladó al lugar y, luego de confirmar el fallecimiento, notificó al Ministerio Público.

Al respecto, el comisario Luis Quiroz, jefe de la Brigada de Homicidios de San Antonio, sostuvo que “detectives de la BH San Antonio realizan las pericias tras el hallazgo de un cadáver, de sexo masculino, chileno, quien fue rescatado desde el sector de los roqueríos por personal de la Armada en la comuna de Cartagena”.

Junto con ello, señaló que tras el primer examen realizado por los funcionarios policiales se pudo descartar “la existencia de lesiones evidentes que permitan establecer la participación de terceras personas en la causa de muerte”.

“No obstante, el cadáver fue derivado al Servicio Médico Legal para la realización de la respectiva autopsia”, añadió.

El uniformado comentó que en estos momentos se continúan “realizando más diligencias para establecer la dinámica y la circunstancia del fallecimiento de esta persona”.

