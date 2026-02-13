Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Encuentran cuerpo de un hombre con heridas cortopunzantes en vivienda de Reñaca Alto en Viña del Mar

Encuentran cuerpo de un hombre con heridas cortopunzantes en vivienda de Reñaca Alto en Viña del Mar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Hasta el lugar concurrió el fiscal de Viña del Mar, Fernando Hood, quien señaló que "la persona se encontraba tendida al ingreso a un domicilio".

Encuentran cuerpo de un hombre con heridas cortopunzantes en vivienda de Reñaca Alto en Viña del Mar
Viernes 13 de febrero de 2026 14:11
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un hombre falleció tras ser atacado con un arma blanca en el sector Reñaca Alto de Viña del Mar.

Este crimen se produjo durante la madrugada de este viernes en una vivienda en el paradero 13.

Hasta el lugar concurrió el fiscal de Viña del Mar, Fernando Hood, quien señaló que "la persona se encontraba tendida al ingreso a un domicilio".

Debido a esto, se dispuso la concurrencia de Carabineros y la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para establecer las circunstancias y ocurrencias de los hechos.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA

Cargar comentarios