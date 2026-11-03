Encuentran con vida a mujer que estaba desaparecida: permanecía secuestrada en la casa de su expareja en Cartagena

Una mujer de 35 años que mantenía una denuncia por presunta desgracia fue encontrada por Carabineros en una casa de Cartagena, donde permanecía retenida contra su voluntad, bajo amenazas y agresiones. Por este hecho fue detenido su expareja, un hombre de 45 años, quien enfrentará a la Justicia por el delito de secuestro.

El procedimiento se inició durante la madrugada de este martes 3 de noviembre, luego de que se recibiera la denuncia por la desaparición de la mujer. A partir de una orden de investigar emanada de la Fiscalía Occidente, personal del Departamento Especializado de Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV), en coordinación con otras secciones policiales, desplegó distintas diligencias para dar con su paradero.

Las labores investigativas permitieron ubicar a la víctima en Cartagena, en la casa de su expareja, donde se encontraba retenida en contra de su voluntad.

En el lugar, Carabineros concretó la detención del hombre de 45 años, quien registra detenciones anteriores por amenazas simples, violencia intrafamiliar y tráfico de drogas en pequeñas cantidades. El imputado pasará a control de detención por el delito de secuestro.

En tanto, la mujer fue trasladada a un centro asistencial y quedó bajo el resguardo de personal policial hasta concretar su retorno seguro a la Región Metropolitana.

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