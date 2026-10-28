“Enap nos ha fallado”: Alcalde de Concón exige responsabilidades y evalúa acciones legales tras cargos graves de la SMA contra la refinería

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos ambientales contra la Refinería Aconcagua de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), ubicada en Concón, dos de ellos calificados como gravísimos. La compañía arriesga la revocación de su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la clausura de sus instalaciones o millonarias multas, tras detectarse incumplimientos al Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA). Entre las infracciones identificadas se encuentran la manipulación interna de datos para simular una eficiencia en la recuperación de azufre inferior a los mínimos legales entre 2023 y 2025, además de la omisión histórica de emisiones de dióxido de azufre (SO₂) provenientes de la quema de gases en antorchas (flaring).

Ante este escenario, el alcalde de Concón, Freddy Ramírez, abordó en entrevista con Puranoticia.cl la gravedad de los cargos formulados por el organismo fiscalizador y adelantó la postura que adoptará el municipio frente al desempeño de la petrolera estatal en la comuna.

ACCIONES DEL MUNICIPIO

El alcalde Freddy Ramírez calificó la situación como un duro golpe a la relación entre la comuna y la empresa, señalando que los antecedentes entregados por la autoridad ambiental dan cuenta de una conducta inaceptable. "Esto cambia completamente el escenario. Porque una cosa es: las denuncias que se hicieron, lo planteado por Enap, pero hoy en día de la Superintendencia de Medio Ambiente es muy categórica. O sea, los cargos que se imputan son graves, la verdad es que está fuera de toda ética, fuera de todo razonamiento y, por supuesto, nos afecta considerablemente", afirmó el jefe comunal.

Ramírez explicó que el municipio sesionó de manera extraordinaria para solicitar antecedentes formales a la SMA, a la empresa y a la Seremi de Medio Ambiente, con el objetivo de evaluar las medidas jurídicas que podrían adoptarse. "Una vez conocido el antecedente, nos convocamos inmediatamente a Consejo, porque lo que debemos hacer nosotros es pedir formalmente (…) los antecedentes a la SNA, de tal manera de contar con antecedentes ingresados al municipio para poder desarrollar las acciones judiciales", explicó.

En relación con las deficiencias que atribuye a la compañía y la necesidad de revisar sus compromisos con el territorio, el alcalde sostuvo que Enap debe elevar sus estándares y asumir un papel más activo en el desarrollo de la comuna. "Hoy día la Enap paga en Concón una patente como sucursal, porque la casa matriz está en Providencia, donde no contamina (…) nosotros exigimos es que haya un mayor estándar ambiental, un mayor estándar ético y profesional (…) es el momento de que la ENAP no compense, sino que invierta en la comunidad".

Asimismo, el jefe comunal cuestionó la efectividad de los actuales mecanismos de medición y advirtió sobre las vulnerabilidades de los sistemas de reporte ambiental. "A pesar de lo grave la situación, nosotros siempre hemos planteado como una oportunidad para que la consideración medioambiental cambie, para que el sistema de monitoreo cambie, porque claramente nos dimos cuenta hoy día que los sistemas de reporte y monitoreo son completamente violables. O sea, hoy día son permeables".

CRÍTICAS A LA GESTIÓN

En sus críticas a la gestión de la estatal, el alcalde expresó su mayor cuestionamiento y apuntó a las diferencias entre el discurso institucional de la empresa y los cargos formulados por la SMA. "Siento que hoy día la Enap ha tenido un pésimo manejo, y con estos cargos, claramente, no se condicen con el discurso de Enap, con los informes de Enap, y entonces me preocupa (...) creo que la Enap nos ha fallado, ha fallado a Concon, ha fallado al chileno, y a mí también". Además, exigió que las millonarias utilidades de la empresa se reinviertan en tecnología ambiental y en el desarrollo urbano local, enfatizando que Concón ya no está dispuesta a conformarse con aportes menores.

Finalmente, la autoridad comunal sostuvo que las responsabilidades políticas y administrativas deben extenderse más allá de los mandos medios y las gerencias zonales, y pidió señales concretas para recuperar la confianza. "Cuando uno lidera tiene que ser responsable de todo, cuando uno está elegido para un cargo es responsable directamente o por omisión y yo creo que aquí una señal potente, importante para ganar confianza es que al menos el Gobierno, a saber de los que le correspondan, den un golpe fuerte de timón porque ya la confianza está más que rota", concluyó.

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