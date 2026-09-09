En vísperas del "18", buscan endurecer penas por muertes provocadas en accidentes viales

En vísperas de Fiestas Patrias, una de las fechas de mayor movilidad en carreteras y ciudades del país, el diputado Jaime Bassa impulsa un proyecto de ley que crea en Chile los delitos de homicidio vial y lesiones viales gravísimas, estableciendo una respuesta penal más severa para quienes provoquen consecuencias fatales tras cometer determinadas infracciones que la propia Ley de Tránsito ya califica como graves o gravísimas.

La iniciativa busca cerrar una brecha existente en la legislación: actualmente, conductas como no detenerse ante una luz roja o una señal Pare, conducir manipulando un teléfono celular, manejar sin haber obtenido nunca licencia, adelantar en zonas de riesgo, circular contra el sentido del tránsito o no respetar el derecho preferente de paso, pueden terminar siendo sancionadas bajo las reglas generales del cuasidelito incluso cuando provocan la muerte de una o varias persona.

El proyecto propone que, cuando alguna de estas conductas tenga como consecuencia la muerte, se configure el nuevo delito de homicidio vial, con penas que pueden alcanzar los 10 años de cárcel, además de multas, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados y el comiso del vehículo utilizado en el delito.

“Estamos presentando un proyecto de ley para penalizar el homicidio vial. No queremos más muertes en nuestras calles, en nuestras carreteras producto de accidentes irresponsables, no siempre culposos, muchas veces dolosos. Ciclistas y peatones que mueren por conductores no sólo ebrios, sino que muchas veces andan a exceso de velocidad, que no cumplen o no respetan las normas del tránsito, que adelantan en lugares peligrosos, que adelantan en puentes, que no respetan los semáforos, el disco pare y hemos presentado este proyecto de ley de una forma transversal, con las organizaciones sociales, con diputados y diputadas de diversas bancadas, de diversos sectores políticos porque creemos que este es un tema prioritario para la seguridad de la población en las calles. No queremos más muertes por accidentes viales, especialmente de ciclistas y peatones y es por eso que hemos presentado este proyecto de ley”, afirmó el legislador del Frente Amplio.

Las cifras respaldan la urgencia de avanzar en esta materia. Durante 2025, la desobediencia a señales de tránsito —categoría que incluye no detenerse ante una luz roja o una señal Pare— fue registrada como causa de 6.057 siniestros y 63 fallecimientos. En tanto, la distracción del conductor acumuló 32.999 siniestros, 159 personas fallecidas y 2.584 lesionados graves.

Por su parte, la diputada Ximena Ossandón, firmante del proyecto, dijo que “en Chile y en el mundo uno tiene que morir de forma natural y no de forma artificial. Y cuando yo me cuido, estoy cuidando la vida de otros. Y en este período, sobre todo tan importante, fiestas patrias, el mensaje es, si toma, no conduzca. Y si toma, tome moderado y tolerancia cero a la droga, porque solo así vamos a evitar muertes absolutamente innecesarias e injustas en este país".

Desde la sociedad civil, la directora de ONG No Chat, Claudia Rodríguez, comentó que "consideramos que es un hito para la seguridad vial en Chile este proyecto. Desde hace muchos años venimos trabajando en incorporar como delito una familia de infracciones gravísimas y graves que evidencian factores de riesgo que no están permitidos, están generando muertes y lesionados graves en el tránsito. Uno de ellos es el uso y manipulación del celular y que efectivamente está en esta familia de homicidio vial, asía que agradecemos profundamente al diputado Bassa y a todos los diputados que acompañan este proyecto de una mirada transversal en que tramitemos de manera segura y de manera eficiente este proyecto en pro de la seguridad vial de este país”.

La propuesta recoge además una demanda sostenida durante años por organizaciones vinculadas a la seguridad vial, entre ellas ONG No Chat, Fundación Emilia, Movimiento Furiosos Ciclistas, MEL Chile, AIPSEV España–Representantes para Chile y OSEV, que han impulsado la necesidad de fortalecer la respuesta del Estado frente a conductas especialmente riesgosas en las vías.

El proyecto establece también penas para quienes causen lesiones gravísimas y contempla agravantes en determinadas circunstancias. Además, si un mismo hecho provoca la muerte de dos o más personas, o una muerte junto con lesiones gravísimas de otras víctimas, la pena podrá aumentar en un grado.

(Imagen de un simulacro en Viña del Mar)

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