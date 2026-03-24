En Valparaíso lograron atrapar a «Spiderman»: delincuente mantenía una orden vigente por el delito de amenazas

Carabineros detuvieron en Valparaíso a un sujeto vestido con el atuendo característico del personaje «Spiderman».

Funciarios de la 8ª Comisaría Florida efectuaron un control de identidad a un hombre que circulaba por el sector de Plazuela Ecuador, con el disfraz del popular personaje de ficción.

Tras corroborar sus datos, se estableció que el sujeto de 28 años con antecedentes policiales por homicidio frustrado, amenazas simples, riña pública, y desórdenes, mantenía una orden vigente de aprehensión por el delito de amenazas condicionales.

El capitán Felipe Castillo, comisario de la 8ª Comisaría Florida de Valparaíso, informó que "mientras se efectuaban patrullajes preventivos por parte de personal especializado de la sección de investigación policial de esta unidad, efectúan un control de identidad a una persona sujeto de interés por cuanto mantenía y se encontraba prófugo de la justicia con una orden de detención vigente de enero de este año emanada del Juzgado de Garantía de Valparaíso".

Cabe señalar que el detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Valparaíso.

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