En Valparaíso lanzan el Pasaporte de los Sitios de Patrimonio Mundial de Chile

En pleno Barrio Puerto y con el objetivo de promover el conocimiento, la valoración y el cuidado del patrimonio, este miércoles se realizó el lanzamiento del Pasaporte de los Sitios de Patrimonio Mundial de Chile en Valparaíso, una iniciativa cultural y educativa impulsada por las siete administraciones de los Sitios junto al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), dependiente del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La ceremonia, organizada por la Corporación Municipal que administra el Sitio de Patrimonio Mundial de Valparaíso, tuvo lugar en la estación baja del Ascensor Cordillera, espacio donde se emplaza la placa oficial de la UNESCO que reconoce el Valor Universal Excepcional del Área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso.

Para la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, este pasaporte es “una invitación a recorrer nuestro país a través de su patrimonio internacionalmente reconocido. Una herramienta para acercarse a los distintos Sitios de Patrimonio Mundial de Chile de una manera lúdica e informativa, donde cada registro en sus páginas es el recuerdo de una visita y también un aprendizaje en torno a sus características, historia y valor excepcional, para que su cuidado sea responsabilidad de todos”.

Disponible en formato impreso y digital, el documento convoca a visitantes nacionales e internacionales, comunidades educativas, familias y público general a conocer los siete Sitios reconocidos por la UNESCO en Chile: los Asentamientos y momificación artificial de la cultura Chinchorro; las Oficinas Salitreras de Humberstone y Santa Laura; el Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino; el Área Histórica de la ciudad-puerto de Valparaíso; el Campamento Sewell; las Iglesias de Chiloé; y el Parque Nacional Rapa Nui.

En Valparaíso, el lugar de distribución y timbraje estará ubicado en el punto de turismo de la estación alta del Ascensor Concepción, uno de los accesos más emblemáticos al Sitio de Patrimonio Mundial, desde donde visitantes y residentes podrán iniciar su recorrido por el área histórica y proyectar un viaje por los distintos patrimonios del país.

“Lanzar este pasaporte en Valparaíso es muy significativo para la Corporación, ya que contribuye a fortalecer el sistema de gestión que estamos implementando a través de nuestro Plan de Gestión, aprobado en 2025. Realizar este lanzamiento junto a la placa UNESCO refuerza el valor simbólico del lugar, recordándonos la responsabilidad compartida de proteger este Sitio Patrimonio. Nuestro desafío es seguir consolidándolo desde la institucionalidad, con el apoyo de la Subsecretaría del Patrimonio y el Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial y en colaboración permanente con los otros seis sitios de Chile”, señaló Macarena Carroza, directora ejecutiva de la Corporación Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso.

Por su parte, Esther Kuisch Laroche, directora de la Oficina Regional de UNESCO, destacó que “este pasaporte es una manera de educar sobre los sitios de patrimonio destacados por la UNESCO por su valor universal excepcional. Son lugares importantes para Chile y para el mundo entero, entonces esta es una manera de incentivar el turismo cultural, apropiarse del patrimonio cultural y cuidarlo aún más. Todos son sitios muy diferentes, así que es muy importante e interesante recorrerlos y descubrir la diversidad en el patrimonio cultural de Chile”.

En la jornada estuvieron presentes también la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez; la directora nacional del Serpat, Nélida Pozo; el seremi de las Culturas de Valparaíso, Javier Esnaola, y la encargada de turismo de la Municipalidad de Valparaíso, Stephanie Umaña.

El lanzamiento forma parte del proyecto “Creación de Marca y Pasaporte de los Sitios Patrimonio Mundial de Chile”, desarrollado mediante una asistencia técnica financiada por el programa social Sitios de Patrimonio Mundial 2025, financiado y gestionado por el Centro Nacional de Sitios de Patrimonio Mundial del Serpat en conjunto con las entidades administradoras.

La iniciativa busca transmitir la historia de estos territorios, reforzar su conservación y posicionarlos como una red interconectada a lo largo del país. Asimismo, promueve un turismo sostenible que contribuya al desarrollo local y nacional, fortaleciendo la identidad de cada comunidad.

Más que una guía de viaje, el pasaporte propone una experiencia: cada sitio contará con puntos de timbrado para registrar la visita, integrando relatos, información práctica y recomendaciones para un recorrido responsable y respetuoso de los territorios y sus comunidades. Porque cada timbre no es solo una marca en papel, sino también un gesto de reconocimiento y cuidado del patrimonio compartido.

