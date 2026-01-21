En Valparaíso detienen a tres peligrosos delincuentes que robaron especies desde un vehículo de turistas argentinos en Viña

Tres delincuentes de nacionalidad chilena fueron detenidos en Valparaíso luego de robar especies desde el interior de un automóvil familiar de turistas argentinos que se encontraban disfrutando de las bondades del borde costero de Viña del Mar.

El procedimiento fue liderado por funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría Sur de Valparaíso, ubicada en el cerro Playa Ancha, a raíz de una denuncia asociada al robo de accesorios de vehículos en el sector de Faro Punta Ángeles.

En dicho lugar se advirtió que delincuentes que se desplazaban a bordo de una camioneta Hyundai Tucson, de color blanca, intentaban sustraer especies desde los automóviles que permanecían estacionados en el borde costero porteño.

La policía uniformada acudió al llamado y detectó al vehículo señalado, por lo que se dio inicio a una persecución controlada por Playa Ancha, la cual terminó en la calle Galvarino con la detención de los tres ocupantes de la camioneta apuntada.

Paralelamente, la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros reportó que los ocupantes del mismo vehícuo habían sustraído especies desde un vehículo de patente argentina, cuyo procedimiento fue adoptado por la 1ª Comisaría de Viña del Mar, cuyos uniformados recibieron la denuncia de las víctimas, una familia argentina.

De esta manera se iniciaron las coordinaciones para trasladar a los turistas trasandinos hasta la Comisaría de Playa Ancha, lugar donde reconocieron las especies de su propiedad que les habían robado en Viña del Mar, correspondiente a 260 mil pesos chilenos (en moneda argentina) y a una cifra similar en moneda nacional, además de zapatillas, llaveros, mates y otras especies personales de los visitantes argentinos.

El capitán Gonzalo Gutiérrez, comisario (s) de la 1ª Comisaría Sur de Valparaíso, explicó que "se realizaron las diligencias correspondientes para reconocer a estos sujetos, donde las víctimas, el grupo familiar, lo reconoce y se informa al fiscal de turno, quien dispuso el control de detención de estos tres sujetos, los cuales mantienen un amplio prontuario policial, siendo los tres personas adulta de nacionalidad chilena".

