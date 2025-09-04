En Valparaíso capturan a sujeto que conducía costosa camioneta robada en Las Condes

Un hombre fue detenido en el plan de Valparaíso luego de comprobarse que conducía una camioneta robada el pasado mes de julio en la comuna de Las Condes.

Carabineros de la Sección Centauro, en el marco del plan «Calles Sin Violencia», mientras efectuaban patrullajes preventivos por el plan de la comuna, fiscalizó en calle Uruguay con Av. Pedro Montt una camioneta marca Ford, modelo Ranger, de color azul.

Al solicitarle la documentación al conductor y revisar el vehículo, se advirtió que las placas presentaban evidentes irregularidades: ausencia de siglas del Servicio de Registro Civil e Identificación, falta de sellos holográficos, deficiente estampado del escudo de cinco puntas y anomalías en los recuadros de presión.

Posteriormente, en dependencias de la Comisaría de Carabineros se verificó la documentación, constatando adulteraciones en el número de chasis y del motor.

Al ingresar los datos en la plataforma institucional de la policía, se estableció que el vehículo mantenía encargo vigente de julio de 2025, por el delito de robo con intimidación en la comuna de Las Condes, cuyo avalúo fue de $62.000.000.

Frente a ello, se procedió a la incautación de la camioneta y a la detención del conductor, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de receptación de vehículo motorizado y falsificación de instrumento público.

Cabe hacer presente que el imputado pasará a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA