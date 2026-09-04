En Valparaíso cae el presunto autor material de homicidio ocurrido en 2025 en Quillota

Un nuevo detenido dejó la investigación por el homicidio de un joven de 26 años ocurrido en noviembre de 2025 en el pasaje Covarrubias, entre Quillota y La Cruz.

Se trata de C.S.A.J., quien fue ubicado en Valparaíso por detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Valparaíso, luego de permanecer prófugo desde el crimen.

Los antecedentes reunidos durante las diligencias apuntan a que el sujeto sería el autor material del homicidio de Marcelo Castillo López, quien fue atacado con un arma de fuego el 10 de noviembre de 2025 mientras estaba al interior de su vehículo.

De acuerdo con la investigación que lidera el Ministerio Público, C.S.A.J. habría llegado hasta el lugar junto a otro individuo, quien ya fue detenido, formalizado y se encuentra cumpliendo prisión preventiva. Ambos habrían concurrido con el supuesto objetivo de concretar la venta de un arma de fuego a la víctima.

Sin embargo, tras recibir el dinero, los dos sujetos habrían intentado apropiarse de éste. En ese contexto, C.S.A.J. presuntamente efectuó un disparo contra Marcelo Castillo, quien permanecía en el asiento del conductor, provocándole la muerte.

Luego del ataque, los dos involucrados en los hechos habrían escapado del lugar. Mientras uno de ellos fue detenido y formalizado meses atrás, C.S.A.J. permaneció en calidad de prófugo hasta su reciente captura en la comuna de Valparaíso.

Cabe hacer presente que luego de su detención, el imputado fue trasladado hasta la comuna de Quillota, donde enfrentó la audiencia de formalización por los delitos de robo con homicidio y porte ilegal de arma de fuego.

La Fiscalía solicitó que se decretara la prisión preventiva, medida que fue acogida por el tribunal debido a los antecedentes de la investigación y la peligrosidad atribuida al imputado.

Durante la audiencia, el fiscal de Quillota, César Astudillo, también expuso que C.S.A.J. había sido condenado recientemente en Valparaíso como autor de un homicidio frustrado y porte de arma de fuego, antecedente considerado por el Ministerio Público al momento de solicitar la medida cautelar.

El Juzgado de Garantía de Quillota estableció en 30 días el plazo para desarrollar la investigación, considerando además las distintas diligencias efectuadas mientras el imputado permanecía prófugo.

Marcelo Castillo López tenía 26 años al momento de su muerte. Era ingeniero mecánico en mantenimiento industrial, contaba con experiencia laboral en el mantenimiento de equipos vinculados al rubro minero y era padre.

PURANOTICIA