En San Antonio y Cartagena cae agrupación criminal dedicada al tráfico de drogas

Cuatro personas fueron detenidas en el marco de una serie de diligencias investigativas realizadas por funcionarios del OS7 de Carabineros de San Antonio.

En coordinación con la Fiscalía Local de San Antonio, personal de la policía uniformada comprobó la comisión de delito de tráfico de drogas.

Debido a esta situación, se solicitó y otorgó una orden de entrada y registro a viviendas ubicadas en las comunas de San Antonio y Cartagena.

En este procedimiento policial se detuvo a dos mujeres y dos hombres, uno de ellos con orden vigente de aprehensión por el delito de hurto.

Asimismo, personal del OS7 de Carabineros decomisó marihuana, dinero en efectivo y elementos asociados al delito que estaba siendo investigado.

Una vez informados los antecedentes del operativo policial, el Ministerio Público estableció que los imputados pasarán a audiencia de control de detención.

PURANOTICIA