En Rinconada recuperan vehículo sustraído mediante un robo con intimidación en Hijuelas

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) lograron ubicar un station wagon color blanco, marca Changan, año 2026, avaluado en la suma de $19.000.000, el cual el día domingo 8 de febrero había sido sustraído desde la comuna de Hijuelas, mediante un robo con intimidación (encerrona).

El móvil fue divisado en la comuna de Rinconada cuando salía de la población San Alberto, por lo que se inició una persecución a corta distancia, donde luego, los sujetos dejaron el automóvil abandonado y huyeron en diferentes direcciones.

En el procedimiento, funcionarios de la SIP verificaron que las patentes que portaba el móvil mantenían encargo vigente por robo de fecha lunes 9 de este mes en la comuna de Los Andes.

PURANOTICIA