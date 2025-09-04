En riesgo vital sujeto que recibió ocho impactos de bala en la vía pública de San Antonio

Grave se mantiene un hombre de 31 años, identificado con las iniciales M.A.Z.Q., luego de ser víctima de un violento ataque armado en San Antonio.

Personal de Carabineros concurrió hasta la intersección de avenida Independencia con calle Curicó para verificar una denuncia relacionada a sujetos con armas de fuego.

Al llegar al lugar de los hechos, los uniformados detectan manchas de sangre y vainas de proyectil percutadas, por lo que se dio aviso a otras unidades.

Así es como se indica que al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio llegó una persona adulta, de nacionalidad chilena, con una serie de heridas de bala en su cuerpo.

En específico, se informó que la víctima presentaba disparos de proyectil en la zona del tórax, antebrazo izquierdo, ambas piernas y en sus glúteos.

El sujeto, de nacionalidad chilena y con antecedentes policiales, permanece internado en el recinto de salud, donde se encuentra grave y con riesgo vital.

Informado del procedimiento el Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI para investigar lo ocurrido.

(Imagen de referencia)

PURANOTICIA