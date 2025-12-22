En riesgo vital permanece hombre que fue baleado en la cabeza en cerro Ramaditas de Valparaíso: fue atacado por un grupo de sujetos

En riesgo vital se encuentra un hombre de 24 años que fue baleado en su cabeza por parte de un grupo de sujetos en la parte alta de la comuna de Valparaíso.

El hecho se registró específicamente en la vía pública del cerro Ramaditas, lugar donde la víctima fue abordada por un número indeterminado de personas.

Allí, en las cercanías de su domicilio, este hombre fue baleado en el cráneo, por lo que debió ser trasladado de urgencia hasta el Hospital Carlos van Buren.

Una vez informados los antecedentes a la Fiscalía, se estableció que el caso fuera investigado por la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso.

Al respecto, el subprefecto Cristóbal Fernández informó que "al servicio de Urgencia del Hospital Van Buren ingresó un hombre chileno, de 24 años de edad, sin antecedentes policiales, con una herida por proyectil balístico en la región craneana".

Una vez constituidos en el establecimiento de salud, detectives de esta brigada especializada realizaron diversas diligencias, entre ellas el empadronamiento de testigos, logrando establecer que el principio de ejecución de este delito corresponde a la vía pública del cerro Ramaditas de la comuna de Valparaíso.

"La víctima, en circunstancias que se encontraba a los alrededores de su domicilio, fue abordada por un grupo indeterminado de sujetos, quienes le disparan y le provocan las lesiones antes señaladas", complementó el oficial de la policía civil.

Cabe hacer presente que la víctima se encuentra hospitalizada con riesgo vital y diagnóstico reservado; esto, mientras los detectives de la Brigada de Homicidios continúan realizando diversas diligencias con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos, como también la identidad del o los autores del delito en cuestión.

