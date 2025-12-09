En Quilpué detienen a conductor que volcó bus con peregrinos en Curacaví y huyó dejando 25 heridos: sujeto registra 20 detenciones

Carabineros de Quilpué detuvo al conductor de un bus que volcó en Curacaví con peregrinos que viajaban al Santuario de Lo Vásquez y que luego se dio a la fuga, dejando abandonadas a 25 personas heridas.

El accidente se produjo en el kilómetro 35 de la ruta 68 durante la tarde de este lunes 8 de diciembre, cuando el sujeto perdió el control del vehículo y volcó en la carretera que conecta la región Metropolitana con la región de Valparaíso.

Tras darse a la fuga, el sujeto identificado como L.A.L.P., de 33 años, fue detenido a las 21:30 horas de este lunes en un domicilio ubicado en pasaje Tarapacá, en el sector de Pompeya Sur de la comuna de Quilpué.

Posteriormente, fue llevado hasta el Hospital de Quilpué, donde se le practicó una alcoholemia, constatación de lesiones y un narcotest.

El sujeto mantiene 20 detenciones por diferentes delitos, aunque nada vigente. Tras su detención, fue trasladado hasta la 63ª Comisaría de Curacaví.

Será puesto a disposición del Ministerio Público para su control de detención y eventual formalización por el delito de cuasidelito de homicidio durante la jornada de este martes 9 de diciembre.

PURANOTICIA