En Quilpué advierten que el aniversario del 2-F se conmemorará "sin ninguna casa construida"

¡Una voz de auxilio! Con esa frase, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, llamó a las autoridades de Gobierno a dar soluciones concretas, de una vez por todas, a los damnificados del megaincendio del 2 y 3 de febrero de 2024.

El descontento en la forma en que la administración del Presidente Gabriel Boric ha manejado las consecuencias de la tragedia que dejó 136 fallecidos, se acrecienta ad portas de cumplirse un año de lo ocurrido y constatar que la llamada “reconstrucción” –según han advertido y evidenciado los propios damnificados– no sólo ha sido lenta, sino que ineficiente y a destiempo.

Y es frente al escenario de incertidumbre por el que atraviesan quienes perdieron sus casas, sus seres queridos y mascotas, que se alzan las voces en protesta por el desempeño del Gobierno. En tal sentido, la alcaldesa Corti afirmó que "nuestra exposición ante el gobernador regional (Rodrigo Mundaca) partió con una voz de auxilio. Esa voz de auxilio ha sido porque no hemos sido escuchados. Queremos hacer un llamado, ya ni siquiera es a modo de autoridad y política, es humano y, eso requiere de una atención especial. Hoy día, estamos ad portas con los damnificados de recibir el período de invierno y lo tenemos que recibir en condiciones dignas”.

La jefa comunal continuó indicando que “la voz de auxilio también significa solidaridad y, en ese sentido, expresamente le pido (a Mundaca) que las autoridades gubernamentales puedan recibirnos. Me emociona (sic) el llegar el 2 de febrero sin ninguna casa construida”. Agregó que en Quilpué “se consiguieron 64 casas, usted comprenderá que no vienen a alivianar en nada, pero alivian a esas 64 familias. Estoy implorando, no puede ser que el ministro de Educación me vaya a recibir, dada la gravedad de la Corporación, a un día de haber pedido audiencia y no puede ser que el ministro de Vivienda (Carlos Montes) aún no nos reciba”.

También manifestó que “sinceramente, esta es una situación muy crítica. Esto, traspasa todos los límites en términos del Gobernador Regional, límites de alcaldes, límites de consejeros regionales y límites de solidaridad con las personas damnificadas. Pido auxilio, estamos viviendo momentos muy difíciles y creo que no es justo”.

AL GOBIERNO LE FALTA CONOCIMIENTO

El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, quien ha tenido siempre una postura crítica al desempeño de la administración Boric en el manejo de la tragedia del megaincendio, sostuvo que “me tocó coordinar todas las ayudas que llegaron de todos los gobiernos regionales, llegaron innumerables camiones con alimentos perecibles, no perecibles, con materiales de construcción, llegaron recursos en dinero para construir casas y, la verdad, es que siempre manifesté mi absoluto descontento por la forma en la que se encaró la reconstrucción, lo he dicho públicamente y me he peleado por esto con el gobierno, muchas veces”.

Mundaca aseveró que “no tengo temor en seguir peleando”. Ante la consulta de Puranoticia.cl sobre si considera que por parte del Gobierno hubo improvisación a la hora de abordar la tragedia, señaló que "no sólo se improvisó, además aquí hay un problema que es estructural. El Estado no tiene ninguna tuición sobre los servicios básicos. Por ejemplo, cuando había que reponerle el agua a las personas que se siniestraron, había que hablar con el CEO para que repusiera el servicio, cuando había que reponer la luz había que hablar con los ejecutivos de Chilquinta que estaban de vacaciones y no podían reponer la luz. Cuando se entregaron casas de emergencia sin servicios sanitarios, sin agua, sin luz, ¿alguno de ustedes podría vivir en una casa sin servicios sanitarios, sin agua y sin luz? Ninguno de nosotros”.

Mundaca aseguró que “es cierto que la reconstrucción ha sido un fracaso, pero hoy día, creo que el Gobierno tiene la posibilidad de enmendar este fracaso en el año que le queda y tiene que escuchar a los alcaldes que han señalado que la reconstrucción de la forma cómo fue encarada es un fracaso y lo que no puede pasar es que, ante la necesidad de pan, techo y abrigo, tengamos que seguir esperando soluciones que vienen del Estado, del gobierno central, pero que carecen del conocimiento que se requiere en los territorios”.

Al mismo tiempo, dijo que “el año pasado se habló de apagar incendios y salvar vidas, hacer la remoción de escombros y llegar con ayuda temprana. Este Gobernador se consiguió más de 750 millones de pesos con el Gore de Los Ríos para el apoyo de parejas psicosociales para atender la salud mental de las personas que fueron siniestradas, que perdieron familiares. Estamos hablando de más de 9 mil hectáreas arrasadas, más de 8 mil viviendas destruidas, de 137 fallecidos, de muchos familiares que quedaron dañados, nosotros también”.

Por su parte, el alcalde de Villa Alemana, Nelson Estay, -comuna hacia la que también se propagó el fuego- subrayó que el tema de los damnificados “es una preocupación transversal de los alcaldes que tuvimos la afectación, principalmente, los vecinos, hoy día, necesitan con urgencia la respuesta del Gobierno. Hay voluntad, en Villa Alemana se levantó la primera piedra para las siete nuevas casas que el Serviu está entregando a los damnificados, pero hasta el momento, todavía no parten. Estamos a la espera de que esto sea una noticia no sólo para Villa Alemana, sino para el resto de las comunas afectadas, estamos al debe en cuanto a la respuesta del gobierno, nosotros hacemos lo humanamente posible como alcaldía, de entregar todo el apoyo necesario, pero hasta el día de hoy los damnificados no reciben una solución, la ruta de trabajo aún no está clara para toda esta gente”.

Ante la consulta de Puranoticia.cl respecto a si cree que es una burla que se va a cumplir un año de la tragedia y hablen sólo de siete casas, Estay expuso que "no suena a una burla, pero sí veo que hay una lentitud importante en los procesos. Creo que la gente no se merece lo que está pasando, ellos necesitan respuestas y eso es lo que, hoy día, no tienen”.

PURANOTICIA