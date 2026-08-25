En prisión preventiva quedó sujeto vinculado a violento robo donde un niño resultó herido a bala en La Cruz

En prisión preventiva quedó un hombre de 25 años por su responsabilidad en el delito de robo con violencia y su vinculación con un violento asalto ocurrido el pasado 27 de abril en la comuna de La Cruz, en la región de Valparaíso.

Detectives de la Brigada Investigadora de Robos Concón de la Policía de Investigaciones (PDI) en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía Regional de Valparaíso, lograron la detención del ciudadano chileno en la región Metropolitana.

Este hecho generó una amplia conmoción pública debido a la violencia desplegada por los autores. De acuerdo con los antecedentes reunidos durante la investigación, un grupo de sujetos armados ingresó a un inmueble ubicado en una parcela del sector Pocochay, donde se encontraba un matrimonio de adultos mayores junto a su nieto de siete años.

En esa oportunidad, los delincuentes intimidaron y agredieron a los integrantes de la familia, registrando el domicilio y sustrayendo diversas especies de valor. En medio del asalto, el menor comenzó a gritar y uno de los sujetos efectuó un disparo que lo impactó en la zona posterior del hombro derecho.

El niño debió ser trasladado inicialmente hasta un centro asistencial de la provincia y posteriormente derivado al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, donde recibió atención médica.

Su abuelo, en tanto, resultó con lesiones producto de las agresiones físicas perpetradas por los delincuentes. Estos antecedentes fueron ampliamente difundidos por medios de comunicación de la región y del país.

A partir de las diligencias encargadas por la Fiscal del Sistema de Análisis Criminal de Valparaíso y desarrolladas por la PDI, los oficiales lograron reunir, analizar y contrastar diversas evidencias, permitiendo establecer la participación del imputado en el sitio del suceso al momento de ocurrido el ilícito, por lo que fue detenido en la región Metropolitana, tras la respectiva orden solicitada por el Ministerio Público. Al momento de su aprehensión, además, se le imputó el delito de porte de elementos para cometer delitos.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de La Calera, donde fue formalizado por homicidio frustrado, robo con violencia e intimidación, entre otros ilícitos, quedando en prisión preventiva. Además, se fijó un plazo de investigación de 90 días.

Cabe señalar que el trabajo investigativo a cargo de los detectives de la BIRO Concón se mantiene en coordinación con la Fiscal de la causa, para diligencias que aún quedan pendiente y que serán ejecutadas durante el plazo de investigación.

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