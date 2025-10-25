En prisión preventiva quedó sujeto de 18 años detenido por su presunta participación en brutal crimen de escolar en Viña del Mar

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó Israel Ignacio Olmedo Pacheco, imputado por el Ministerio Público como autor del delito de homicidio calificado de un estudiante del liceo Guillermo Rivera de Viña del Mar, ilícito registrado en las afueras del establecimiento el pasado 16 de octubre.

En la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, el magistrado Rodolfo Moreno acogió la solicitud de medida cautelar por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

El juez basó su decisión en “que el imputado ha sido formalizado por un delito de homicidio calificado. Independiente de lo que se resuelva en definitiva, entre tanto, debe tener presente que la penalidad para el homicidio calificado es de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo, es decir, entre 15 a 20 años y presidio perpetuo”.

“Entonces, el sólo hecho de que tenga una pena de crimen es suficiente para decretar la prisión preventiva, puesto que hay un grave peligro de fuga y hay un peligro para la seguridad social”, complementó.

Ahora bien, en torno a que una tercera persona tenga participación, el magistrado determinó que “eso no significa que respecto de este imputado al menos no se decrete la prisión preventiva. Sin duda, la Fiscalía tendrá que seguir investigando estos hechos y determinar la participación de otras personas”.

Por estos motivos, se ordenó el ingreso inmediato del imputado al Complejo Penitenciario de Casablanca y fijó en 100 días el plazo de investigación.

