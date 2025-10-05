En prisión preventiva quedó profesor que participó en robo a su alumno en Cartagena

Sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva quedó un profesor acusado de robar a uno de sus propios estudiantes en Cartagena, al sur de la región de Valparaíso.

El viernes 3 de octubre, en Av. San Martín, se encontraba la víctima esperando locomoción para dirigirse a clases, cuando un hombre se le acercó a pedir internet.

Luego de eso, el sujeto le quitó el teléfono y corrió hacia un automóvil, de color azul oscuro, donde lo esperaban sus cómplices. El joven intentó recuperar su dispositivo, pero el vehículo emprendió marcha arrastrándolo varios metros.

El adolescente de 17 años estampó la denuncia correspondiente e informó que reconoció al conductor del auto como su profesor de historia.

Con dichos antecedentes, la Sección de Investigaciones (SIP) de la 2ª Comisaría de Cartagena desplegó un operativo que terminó con la detención de tres personas: el docente, de iniciales L.A.R.T., de 35 años, un hombre de 30 años y una mujer de 44.

Los efectivos policiales hallaron algunas de las especies robadas momentos antes, confirmando la denuncia del estudiante del colegio Pedro de Valdivia.

El Juzgado de Garantía de San Antonio, además de decretar la máxima medida cautelar para el profesor, lo hizo para el hombre de 30 años identificado como S.O.I.C., por el delito de robo con violencia. Asimismo, estableció un plazo de investigación de 60 días.

PURANOTICIA