En prisión preventiva quedó imputado por violento atraco a Banco Estado de Valparaíso

El Juzgado de Garantía de Valparaíso decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Engelbert Escobar Valdivia, imputado como autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, porte de arma de fuego, disparos injustificados, asociación criminal y receptación de vehículos motorizados, ilícitos registrados el 22 de marzo del presente año en el contexto de un asalto a una sucursal de Banco Estado en Valparaíso.

Cabe recordar que el delincuente fue capturado este lunes durante la audiencia de formalización de su hijo, uno de los tres detenidos por el turbazo a la multitienda Paris de avenida Argentina. En ese sentido, la Fiscalía confirmó que existe un vínculo entre el atraco protagonizado en marzo por el padre con el de junio en el que participó el hijo: un armamento de fuego marca Versa fue utilizado en ambos ilícitos.

En audiencia de formalización, la magistrada Verónica Rivera González accedió a la solicitud de medida cautelar solicitada por la Fiscalía debido la cantidad de delitos acreditados, las penas asociadas, el amplio prontuario del imputado y por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. “A mayor abundamiento, entiende esta juez que, efectivamente, lo que no hizo en Santiago lo vino a cometer a esta ciudad y eso, para esta juez, agrava su conducta”.

El tribunal estableció que “con todos los antecedentes que se han vertido en esta audiencia, de manera sucinta, detallada, precisa, con hitos, con cronología, con muestras y pruebas certeras de lo sucedido ahí en el robo, que es el delito más grave en este procedimiento. Parece que ya no son presunciones fundadas, sino que más que irrefutables, como lo señala el fiscal, y que llevan sin lugar a dudas a acreditar el hecho de la participación. A pesar de no haber sido cuestionado por la defensa, pero, es necesario establecerlo en relación de la prisión preventiva que se está pidiendo. No se cuestiona la participación, porque sin lugar a dudas también se encuentra en los vídeos que han sido exhibidos, en las sendas pericias, los informes de análisis que se han efectuado, que dan cuenta de la acreditación de este segundo delito”.

Por lo tanto, la magistrada sostuvo que "no es posible cuestionar la inexistencia de este delito. Es un hecho objetivo, las armas están y se ve en el vídeo cómo se posiciona para efectuarlo. Si bien no es posible a lo mejor acreditar ello, en particular respecto al imputado”, agregando que "en cuanto a la asociación, claramente de acuerdo al criterio que tiene esta juez y que ya lo conoce el defensor, para mí una asociación criminal en términos generales se refiere a un grupo organizado de tres o más personas, que es lo que sucede en este caso, que se unen con el propósito de cometer otro delito más grave, que es lo que sucedió, que es un delito de robo con violencia y intimidación al servicio de Estado. Esto es más, se puede ver la dinámica con que ello funciona. Y por cierto, el grado de participación que tiene el imputado acá presente, es sin lugar a dudas el líder de la banda”.

De esta manera, el tribunal dio orden de ingreso del imputado al Complejo Penitenciario de Valparaíso y determinó un plazo de investigación de seis meses.

Cabe recordar que el imputado es sindicado como el líder de una organización criminal y de núcleo familiar con residencia en la región Metropolitana, conformada además por otras personas de diferentes poblaciones de la capital y que reclutaban a otros en la región de Valparaíso para cometer sus fechorías. Junto al robo a Banco Estado en marzo y al asalto a la multitienda París en junio, se les investiga por otros delitos asociados.

PURANOTICIA