En prisión preventiva quedó imputado por homicidio de un hombre en el sector de Valle Alegre en Quintero

En el Juzgado de Garantía de Quilpué se llevó a cabo la audiencia de formalización de un hombre de nacionalidad chilena imputado por el delito de homicidio contra un hombre que murió apuñalado el domingo 12 de abril en la comuna de Quintero, región de Valparaíso.

El cuerpo de la víctima fue encontrado con lesiones de arma blanca en el camino El Mayito del sector de Valle Alegre.

El imputado quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva y se fijó un plazo de 150 días de investigación.

Tras la audiencia, el fiscal jefe de SACFI, José Uribe, entregó detalles del crimen: “La víctima se encontraba en su domicilio ubicado en el pasaje Valdivia de la comuna de Quintero. Hasta el lugar llegó esta primera persona junto con dos sujetos más - que se están individualizando - los cuales, con ánimos homicidas y utilizando elementos cortopunzantes lo apuñalan en reiteradas ocasiones en diferentes partes del cuerpo, ocasionando su muerte”.

El persecutor añadió que el imputado fue formalizado en calidad de autor de homicidio simple en grado consumado, decretando la medida cautelar “más gravosa cautelar”.

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