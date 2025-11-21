En prisión preventiva quedó imputado por homicidio de mujer que fue quemada y mutilada en San Antonio

En prisión preventiva quedó el imputado por la muerte de una mujer de 41 años en la comuna de San Antonio, región de Valparaíso.

El sujeto fue formalizado por el delito de homicidio calificado y porte de municiones.

El Juzgado de Garantía de San Antonio fijó un plazo de investigación de 100 días.

La víctima fue encontrada el lunes calcinada y sin sus extremidades inferiores, en el sector Potrerillos.

A la persona que se encontraba viviendo en una toma de terrenos del cerro Bellavista junto a su pareja, le quitaron la vida propinándole al menos dos golpes en la cabeza.

Sobre la audiencia se refirió el Fiscal Ecoh San Antonio, Juan Carlos Catalán, quien señaló que "el día de ayer, tras una investigación de la Fiscalía Ecoh de San Antonio, la Brigada de Homicidios de la misma comuna realizó diligencias, obteniendo pruebas y evidencias de la participación de un sujeto en el homicidio de una mujer de 41 años de edad, ocurrido en la comuna de San Antonio, logrando finalmente su detención.

El persecutor agregó que la persona pasó "a control de detención el día de hoy, donde fue formalizado por el delito de homicidio calificado y porte de municiones, resultando con la medida cautelar de prisión preventiva y 100 días de plazo de investigación".

