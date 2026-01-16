En prisión preventiva quedaron los presuntos autores del homicidio de mujer en Cartagena

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para los imputados A.A.B.C y L.G.Q.P. en calidad de autores del delito consumado de homicidio contra una mujer de 22 años, delito de lesiones leves y delito de porte o tenencia de arma prohibida, ilícitos registrados el 3 de enero en la comuna de Cartagena.

En audiencia de formalización, el magistrado Javier Arenas acogió la solicitud de medida cautelar solicitada por el ente persecutor por considerar que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad, además de la gravedad de la pena y el peligro de fuga que representa.

Al razonar, el magistrado precisó que “este tribunal estima que existen antecedentes que permiten presumir fundadamente que tanto Abel como Luis participaron en calidad de autores del delito de homicidio que se investiga, si bien, con modalidades de intervención distintas, pero igualmente constitutivas de autoría conforme al artículo 15 del código penal".

En lo que respecta al imputado Luis, expresó que fue "el tirador de los disparos. Si bien, la defensa cuestiona el ánimo homicida de su representado al señalar que éste declaró que tuvo la intención de disparar a la rueda del vehículo donde se transportaba la víctima para asustar al piloto del mismo de nombre, Benjamín, con quien mantenía rencillas previas, lo cierto es que éste no podía sino representarse el potencial lesivo de haber disparado contra un vehículo en que se transportaban más personas, asumiendo el resultado letal que efectivamente se produjo, configurándose cuando menos dolo eventual respecto del homicidio consumado".

"En efecto, este imputado prestó declaración voluntaria señalando que, comillas, saqué la pistola que iba a vender que era una Glock 40”, agregó.

Además, expuso que "de las fotografías exhibidas en la audiencia, se aprecia la existencia de tres impactos balísticos en la parte trasera del automóvil, uno de los cuales es compatible con el disparo que lesionó mortalmente a la víctima, quien viajaba en el asiento trasero izquierdo, según las declaraciones de los testigos que también se transportaban por ese medio".

En cuanto a la participación del imputado, de nombre Abel, sostuvo que "era el conductor del vehículo y que es posible tener por suficientemente acreditada su participación como autor de aquella establecida en artículo 15 número 3 del código penal, dado que éste cooperó de una forma inmediata y necesaria a la consumación del homicidio”.

El jefe de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI San Antonio, comisario Pablo Alegría, señaló que, “la investigación arroja que el día 3 de enero del presente año alrededor de las 0.30 horas, en momentos que la víctima se desplazaba en un vehículo particular junto a amistades, se generó una discusión con otras dos personas en el sector de San Sebastián, iniciando una persecución en vehículo entre la víctima como también los imputados, desde San Sebastián hasta la comuna de Cartagena, donde en el sector del cruce La Ballena se generan disparos en contra del móvil, donde resulta lesionada en este caso la víctima, con una herida craneal lo que le provocó la muerte”.

El oficial agregó que “los indicios que logramos recabar durante el proceso investigativo apuntan a que los imputados actuaron bajo una actitud de una rencilla anterior, que habría tenido participación de los ocupantes del vehículo en el cual se desplazaba la víctima, siendo circunstancial su presencia al interior del móvil donde resultó fallecida”.

El magistrado dio orden de ingreso de los imputados al Complejo Penitenciario de Colina 1 y fijó el plazo de investigación en 150 días.

