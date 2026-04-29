En prisión preventiva quedaron los dos imputados por millonarias estafas en arriendos vacacionales en Viña del Mar

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la medida cautelar de prisión preventiva a V.R.C.M. y T.V.V.S., imputados en calidad de autores de los delitos consumados de estafa (8), falsificación de instrumento público (193), uso malicioso de instrumento público (2), usurpación de identidad (2) y asociación delictiva.

Cabe hacer presente que estos hechos están relacionados con el arriendo fraudulento de departamentos vacacionales en la Ciudad Jardín, ilícitos perpetrados entre noviembre y diciembre del año pasado y que fueron desbaratados recientemente por la Policía de Investigaciones, en el marco de la denominada Operación “Holiday”.

En la audiencia de formalización, el magistrado Erik Espinoza consideró que en esta etapa procesal hay antecedentes que permiten justificar la existencia de los delitos de estafa, falsificación de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y usurpación de identidad. De acuerdo a las sindicaciones de la Fiscalía de Viña del Mar, el juez pudo dar por establecido tanto la ocurrencia de los hechos asociados a estos ilícitos como también la participación en ellos de los dos detenidos.

También consideró que la pena que arriesgan puede llegar al presidio mayor, la cantidad de bienes jurídicos afectados por estos delitos, como el patrimonio y la fe pública, entre otros aspectos, concluyen que la libertad de los dos imputados por estos hechos representa un peligro para la seguridad de la sociedad en su conjunto.

De esta manera, el juez de la Ciudad Jardín ordenó el ingreso de ambos imputados al Complejo Penitenciario Valparaíso y fijó el plazo de investigación en 120 días. Finalmente, el ente persecutor comunicó al tribunal que mantendrá la reserva de diligencias investigativas, fijando el juzgado este período por 30 días.

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