PDI desarticula banda criminal que estafaba a turistas con arriendos falsos en Viña del Mar

En un golpe certero contra la delincuencia digital, la Brigada Investigadora del Cibercrimen (BRICIB) de la PDI Valparaíso, en un trabajo mancomunado con la Fiscalía Local de Viña del Mar, desarticuló una sofisticada estructura delictual dedicada a las estafas de arriendos temporales bajo la denominada Operación “Holiday”.

La investigación permitió identificar a una organización que utilizaba plataformas web fraudulentas para ofrecer propiedades de alto estándar en sectores exclusivos. Las víctimas, principalmente extranjeros, realizaban depósitos de reserva que terminaban en cuentas controladas por los delincuentes, quienes cortaban todo contacto una vez recibido el dinero.

DAÑO A LA IMAGEN REGIONAL

El operativo fue recibido con satisfacción por las autoridades locales. El Delegado Presidencial Regional de Valparaíso, Manuel Millones felicitó el trabajo policial, señalando que estas detenciones son cruciales para un sector clave de la zona: "Ciertamente nos causan un daño desde el punto de vista al turismo y a su vez un desafío como región, particularmente en este comercio electrónico" .

Millones advirtió que este tipo de ilícitos empaña la reputación de la zona como destino seguro. "Nos impacta que el turista, a quien debemos tratarlo bien, es estafado; eso nos alarma" , sostuvo la autoridad, enfatizando la importancia de haber desbaratado a este grupo que afectaba tanto a extranjeros como a chilenos .

ALIANZA TECNOLÓGICA

Frente al avance de las modalidades delictivas, el CORE planteó la necesidad de modernizar las herramientas de investigación. "El desafío es que nuestras autoridades policiales y la Fiscalía tengan la tecnología adecuada, porque el delincuente siempre va más adelante" .

En esa línea, Millones reveló que ya existen acercamientos formales para desarrollar soluciones locales:

Colaboración universitaria: Se han mantenido reuniones con el rector de la Universidad Santa María para el desarrollo de software especializado .

Fortaleza técnica: La autoridad destacó que dicha casa de estudios cuenta con los profesionales idóneos para crear los sistemas que la policía requiere actualmente.

Estado del proyecto: Aunque no hay un acuerdo firmado, Millones aseguró que "está planteado el desafío y el rector ha tomado este desafío" .

MEDIDAS INTERNACIONALES

Finalmente, la autoridad regional adelantó que el tema será parte de la agenda política internacional, considerando la próxima visita del Gobernador de Mendoza a Valparaíso . El objetivo será coordinar advertencias y promover que los turistas no realicen contratos electrónicos si no es a través de lugares seguros .

Por este caso, los dos detenidos —una pareja que ya contaba con órdenes de aprehensión pendientes— fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar para su formalización por los delitos de estafa y robo.

PURANOTICIA