En prisión preventiva quedaron imputados por secuestro en Limache: sujetos solicitaron dinero a cambio de su liberación

El Juzgado de Garantía de Limache decretó la medida cautelar de prisión preventiva a F.O.R.L. y R.A.O.S., imputados en calidad de autores de los delitos de secuestro, robo con violencia y porte ilegal de arma de fuego, perpetrados en noviembre pasado en la región de Valparaíso.

Se ordenó el ingreso de los imputados al Complejo Penitenciario Valparaíso y fijó el plazo de investigación de esta causa en 90 días.

Los hechos ocurrieron en noviembre del año pasado, cuando la víctima fue abordada por desconocidos en el cementerio de Limache, lugar donde esperaba encontrarse con una persona para realizar la venta de su vehículo.

Al lugar llegaron dos vehículos, desde donde descendieron individuos premunidos con armas de fuego, los cuales efectuaron disparos, tomaron a la víctima y la abordaron en otro móvil para huir del lugar; todo esto, mientras otros sujetos sustrajeron su automóvil huyendo en dirección desconocida.

Posteriormente, contactaron a la familia de la víctima, solicitando el pago de una suma de dinero por su liberación, donde luego de pagar y, conforme a las instrucciones dadas por los individuos, el afectado fue dejado en libertad y encontrado por personal policial la madrugada del día siguiente en el cruce El Vergel del camino La Pólvora, en la comuna de Valparaíso.

En la audiencia de formalización, para la magistrada Paulina Martínez “todos los antecedentes que expuso el señor fiscal en esta audiencia dan luces de hechos que revisten carácter de delitos de alta gravedad (...). Para el caso particular se configura, evidentemente, un delito de robo seguido de un secuestro (...) y también se le ha formalizado por el delito de porte ilegal de arma de fuego”.

Añadió que “hay un grupo de sujetos que de manera concertada y mancomunada abordan a la víctima, quien estaba ofreciendo este vehículo para la venta y, evidentemente, no solo sustraen el vehículo sino que también secuestran a quien era su dueño y quien lo ofrecía para la venta. No hay ninguna duda de los antecedentes que se solicitó también con posterioridad una suma para el rescate de la víctima, la cual fue pagada en un monto determinado que fue acordado justamente con los sujetos que intervienen en este secuestro y, en definitiva, se logra la libertad de la víctima bajo ese contexto”, determinó la jueza.

En cuanto a la participación de los imputados, para la magistrada, “esta se encuentra completamente acreditada, no solo por la dinámica que ha descrito la víctima sino porque además ha existido una sindicación bastante directa en el kardex fotográfico, indicando incluso la participación que cada uno de ellos ha tenido. No es efectivo que se vincule a uno de ellos solo por el hecho de ser el dueño del vehículo, la vinculación no es por ese hecho, sino por haber participado justamente en esta dinámica en que se acerca a hacer esta supuesta transacción, que en definitiva termina con la sustracción y con el secuestro”.

“Estamos hablando de un robo calificado, de un delito de secuestro, tenemos pluralidad de delitos, pluralidad de bienes jurídicos afectados, es la propia ley en la que en el artículo 140, en su inciso final, establece que se debe considerar la libertad de los imputados una esencialmente peligrosa para la seguridad de la sociedad (4:25) cuando se cometen delitos que tienen pena de crimen, cuyo es el caso”, detalló la jueza, al establecer la necesidad de cautela de los imputados.

“Por otro lado –agrega– tenemos que tener en consideración también la forma de comisión de los hechos y la afectación hacia los intereses de la sociedad. Estamos hablando de un delito que se ejecuta en plena vía pública, que además en donde existe pluralidad de sujetos, en donde hay un aseguramiento justamente de los distintos factores y vectores para obtener el éxito delictivo, el que en definitiva se concreta en su máxima expresión, tanto en la sustracción del vehículo como en el secuestro de la víctima y la obtención del rescate respectivo, por lo tanto, se entiende por parte del tribunal que los sujetos son altamente peligrosos para mantenerse en el medio libre”.

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