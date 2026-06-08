Senadores firman declaración de apoyo para que Valparaíso sea sede de la secretaría del Tratado sobre Biodiversidad Marina en Alta Mar

En el marco del Día Internacional de los Océanos, senadores de distintos sectores políticos suscribieron este lunes una declaración de apoyo a la candidatura de Valparaíso para albergar la secretaría del Tratado sobre Biodiversidad Marina en Alta Mar (BBNJ), iniciativa con la que Chile compite frente a Bélgica y China.

La firma se realizó durante la primera sesión formal de trabajo del Caucus de Conservación Marina y Biodiversidad, instancia transversal creada para impulsar una agenda común en materia de protección oceánica y conservación ambiental.

El senador Alfonso De Urresti, presidente de la instancia, junto al senador Sergio Gahona, vicepresidente de la misma, destacaron que esta nació en enero como un espacio transversal para impulsar temas ambientales estratégicos para el país.

En ese contexto, valoró la declaración suscrita por parlamentarios de distintas bancadas para respaldar la candidatura chilena.

“Creemos que este es un tema país que han venido trabajando distintas administraciones, desde el Presidente Piñera, la Presidenta Bachelet y el Presidente Boric, y esperamos que continúe siendo una prioridad. Es una mirada robusta y transversal respecto de una oportunidad estratégica para Chile”, señaló el legislador.

El parlamentario agregó que el grupo ya definió una agenda de trabajo para los próximos meses, que “incluirá una sesión especial por los 100 años de los parques nacionales de Chile, con el objetivo de relevar el valor de estas áreas protegidas como una política pública de largo plazo”.

Por su parte, el senador Sergio Gahona destacó que “esta fue la primera reunión formal de trabajo del caucus tras su constitución y subrayó la relevancia de que Chile pueda albergar la futura secretaría del acuerdo internacional”.

“Firmamos una declaración junto a varios senadores respaldando la posibilidad de que Chile sea sede de esta secretaría. Se trata de un tratado innovador para la conservación y protección de la biodiversidad en alta mar y creemos que Valparaíso reúne todas las condiciones para convertirse en un centro de gobernanza oceánica mundial”, afirmó el congresista.

Explicó que la “instalación de la secretaría representaría una oportunidad para fortalecer el liderazgo internacional de Chile en materias oceánicas y confirmó que continuarán las gestiones con Cancillería y el Ejecutivo para impulsar la candidatura nacional”.

A la actividad también asistió el exsenador Ricardo Lagos Weber, quien valoró el carácter transversal de la iniciativa y llamó a “mantener el respaldo institucional que sucesivos gobiernos han entregado a la postulación chilena”.

“Estamos apoyando una causa medioambiental importante, que es que Chile sea sede del tratado que establecerá la gobernanza de la biodiversidad en alta mar. Sería la primera secretaría de Naciones Unidas instalada en el sur global y una señal muy potente del liderazgo que Chile ha construido en materia oceánica”, sostuvo.

El exlegislador recordó que la definición de la sede debería adoptarse durante la primera Conferencia de las Partes del tratado, prevista para enero de 2027, aunque las conversaciones diplomáticas ya se encuentran en pleno desarrollo.

“Chile tiene muy buenas posibilidades. Existe reconocimiento internacional respecto del liderazgo que nuestro país ha demostrado en la protección de los océanos y esta es una oportunidad para proyectar ese trabajo hacia el mundo”, afirmó.

La declaración suscrita por los parlamentarios sostiene que albergar la Secretaría del Tratado de Alta Mar permitiría consolidar la posición de Chile en la gobernanza global de los océanos, fortalecer la transferencia de tecnología marina y potenciar el desarrollo científico asociado a los recursos genéticos marinos.

Por ello, los integrantes del Caucus hicieron un llamado al Gobierno a asumir esta candidatura como una política de Estado y desplegar todos los esfuerzos necesarios para que Valparaíso se convierta en la sede de este organismo internacional.

(Imagen: Senado)

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