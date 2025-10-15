Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
En prisión preventiva quedaron dos imputadas por tráfico de drogas en San Antonio

En prisión preventiva quedaron dos imputadas por tráfico de drogas en San Antonio

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

Carabineros del OS7 incautó sustancias ilícitas, además de 1 millón de pesos en dinero en efectivo y diferentes especies asociadas al delito por el cual se les formalizó.

En prisión preventiva quedaron dos imputadas por tráfico de drogas en San Antonio
Miércoles 15 de octubre de 2025 19:51
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Luego de una serie de diligencias investigativas, carabineros de la Sección OS7 de San Antonio detuvieron a dos mujeres por el delito de tráfico de drogas.

Dando cumplimiento a una orden de entrada y registro a un domicilio ubicado en la comuna de San Antonio, se incautaron diversas sustancias ilícitas.

De igual forma, la policía uniformada detalló que en el procedimiento también se incautó 1 millón de pesos en efectivo y diferentes especies asociadas al delito.

T.A.A.M., de 46 años, y A.C.V.M., de 51 años, ambas con antecedentes penales, fueron puestas a disposición del tribunal  para su control de detención.

Tras ser formalizadas por el Ministerio Público, las dos mujeres imputadas por el delito de tráfico de drogas quedaron sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva.

PURANOTICIA

Cargar comentarios