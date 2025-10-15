En prisión preventiva quedaron dos imputadas por tráfico de drogas en San Antonio

Luego de una serie de diligencias investigativas, carabineros de la Sección OS7 de San Antonio detuvieron a dos mujeres por el delito de tráfico de drogas.

Dando cumplimiento a una orden de entrada y registro a un domicilio ubicado en la comuna de San Antonio, se incautaron diversas sustancias ilícitas.

De igual forma, la policía uniformada detalló que en el procedimiento también se incautó 1 millón de pesos en efectivo y diferentes especies asociadas al delito.

T.A.A.M., de 46 años, y A.C.V.M., de 51 años, ambas con antecedentes penales, fueron puestas a disposición del tribunal para su control de detención.

Tras ser formalizadas por el Ministerio Público, las dos mujeres imputadas por el delito de tráfico de drogas quedaron sujetas a la medida cautelar de prisión preventiva.

