En prisión preventiva quedaron dos de los adultos detenidos por disparos contra Carabineros en la megatoma de San Antonio

El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó la medida cautelar de prisión preventiva para dos adultos y la de internación provisoria para un adolescente, además de arresto domiciliario nocturno a otros tres imputados, por hechos acontecidos durante este martes 13 en el operativo de desalojo de la megatoma en San Antonio.

Todos fueron formalizados este miércoles 14 en calidad de autores del delito de homicidio frustrado de carabinero en el ejercicio de sus funciones, delito consumado de porte o tenencia de arma prohibida, delito consumado de porte de municiones y el delito consumado de disparos injustificados, ilícitos registrados durante el operativo policial desarrollado en el cerro Centinela de la ciudad portuaria.

En la audiencia de formalización, el magistrado Javier Arenas acogió la solicitud de medida cautelar solicitada por la Fiscalía de San Antonio y procedió a decretar la prisión preventiva para Bryan Serrano Godoy y Gianfranco Echeverría Undurraga; y la de internación provisoria para el imputado adolescente.

El magistrado Arenas consideró que “el cúmulo de estos antecedentes da en cuenta que el día 13 de enero del año 2026, en horas de la mañana y acercándose al mediodía en el sector de Pelancura de San Antonio, mientras personal de Carabineros ejecutaba una orden judicial de desalojo de una toma irregular y adoptaba medidas de control de orden público, que en todo caso constituye un hecho público notorio, dos funcionarios policiales resultaron víctimas de disparos de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, atacados por un grupo de personas entre las que se encontraban los imputados”.

“La prueba documental acredita que ambos Carabineros recibieron impactos balísticos mientras cumplían su labor, circunstancia que no ha sido controvertida en todo caso por las defensas. Sobre esa base se tiene por justificada la existencia del delito de homicidio frustrado, en perjuicio de dos Carabineros de Chile, como también del delito de disparos injustificados. También los delitos de tenencia de arma prohibida y de porte de municiones, al ser hallados en poder de algunos de los imputados”, añadió.

Asimismo, dejó con las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno a los imputados Luis Borges Muñoz, Verónica Basaure De la Fuente y a otro imputado adolescente, por estimar que “los antecedentes no permiten presumir fundadamente su participación en el delito de homicidio frustrado”.

El magistrado decretó el ingreso inmediato de los adultos imputados al Complejo Penitenciario de Valparaíso y del adolescente al Centro de Internación de Limache. Junto con ello, fijó un plazo de investigación de 90 días.

LOS HECHOS

Según los hechos relatados por el ente persecutor, el martes 13 de enero, en el sector de parcela 13, el grupo conformado por los seis imputados, previamente concertados, se reunieron en una mediagua del lugar con el objeto de impedir y entorpecer la labor policial, consistente en el desalojo de parte de la llamada megatoma de San Antonio, en cumplimiento de las órdenes judiciales pertinentes.

Para ello, premunidos de al menos tres armas de fuego, consistente en dos escopetas de fabricación artesanal, adaptadas para el disparo de proyectil múltiple calibre 12, y un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros, procedieron a disparar sobre los efectivos policiales a quienes, con ánimo homicida, dejaron con lesiones de gravedad.

Al momento de ser detenidos, se encontraron en una bodega dos escopetas de fabricación artesanal adaptadas para el calibre 12, además de dos cartuchos de proyectil múltiple, así como múltiples cartuchos de distinto calibre.

