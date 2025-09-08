En prisión preventiva quedaron cuatro de los cinco imputados por robo a casa en Limache

El Juzgado de Garantía de Limache decretó la medida de prisión preventiva para los imputados M.S.A.O, I.R.Y.S.R, J.F.L.M y W.A.H.D, así como la internación provisoria para J.I.V.L., y las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse al lugar de los hechos para D.B.L.L, todos imputados como autores del delito de robo en lugar habitado, ilícito registrado la madrugada del viernes 5 de septiembre en el sector de Tabolango, comuna de Limache.

En audiencia de control, la magistrada Paulina Martínez Meller acogió la solicitud de la Fiscalía respecto a aplicar la medida cautelar más gravosa a los imputados, por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.

Esto, “teniendo en consideración para ello que, pese a que todos ellos tienen irreprochable conducta anterior, se trata de personas que tienen ya numerosas causas en sede judicial, en materia penal, por lo tanto se trata de imputados que tienen conductas asociadas al delito", según razonó.

También sostuvo que "incluso el imputado adolescente tiene una condena como adolescente, de manera tal que hoy, estando adulto, sigue delinquiendo, lo cual implica un patrón de conducta adquirido que evidentemente lesiona derechos de terceros y en esta audiencia se les ha formulado cargo por uno de los delitos más graves de nuestro ordenamiento”.

“Los antecedentes que el Ministerio Público trajo a colación en esta audiencia dan luces de hechos que efectivamente revisten caracteres de delito para el caso particular, el mismo que ha sido formalizado el día de hoy a cada uno de los imputados, toda vez que es evidente que existía la presencia de numerosos sujetos sustrayendo especies que eran todas provenientes de una casa habitación, la que si bien no había estado habitada en los últimos tres meses, no hace por ese hecho desaparecer el destino, la habitabilidad de la misma”, precisó.

Y agregó que "claramente aquí hubo un ingreso a un domicilio donde se sustraen las especies. Evidentemente hay signos de fuerza para respecto de las cerraduras de las ventanas para poder acceder a ello”.

Respecto del actuar de los imputados, la magistrada comentó que “hay aquí evidentemente una preparación respecto de la comisión de los hechos, pues de manera mancomunada cargan estos automóviles con todo el inmobiliario de una casa habitación y por otro lado, de manera mancomunada también, se retiran del lugar y por supuesto huyen de la presencia de carabineros para evitar su detención”.

Asimismo, el tribunal fijó en 60 días el plazo de investigación.

