En prisión preventiva queda médico imputado por abusos sexuales en Viña del Mar: dos de las víctimas son menores de edad 

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar decretó la medida cautelar de prisión preventiva para Cristian Andrés Skog Benítez, médico traumatólogo imputado en calidad de autor de una serie de delitos sexuales presuntamente cometidos en la Ciudad Jardín.

En específico, desde el tribunal viñamarino informaron que se formalizó al galeno por seis delitos de abuso sexual a mayor de 14 años, un delito de abuso sexual a menor de 14 años y un delito de ultraje público a las buenas costumbres.

De igual forma, indicaron que todos estos ilícitos habrían sido perpetrados entre junio y agosto de este año, en distintos sectores de la comuna de Viña del Mar.

La fiscal de Viña del Mar, Carolina Monsalve, explicó que "se ha formalizado por sendos delitos de abuso sexual, pero no se darán detalles porque, tal como se señaló, la audiencia fue reservada y hay víctimas menores de edad".

"Se formalizó por dos delitos de ultraje a las buenas costumbres y por sendos delitos de abuso sexual. Como ya señalé, algunas víctimas son menores de edad", agregó la persecutora, quien sostuvo que "se ha decretado la prisión preventiva del imputado, con un plazo de investigación de 90 días. La defensa pidió la suspensión del procedimiento por eventualmente una inimputabilidad, la que fue rechazada".

Cabe hacer presente que el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, junto a decretar la prohibición de informar sobre los antecedentes en detalle ya que hay víctimas menores de edad, también fijó en 90 días el plazo para investigar los hechos.

