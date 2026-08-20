En pleno centro de Quillota cae el "Huaso de La Palma", conocido delincuente de la zona

Un conocido delincuente de Quillota fue detenido en el marco de un procedimiento desarrollado por Carabineros en pleno centro de la ciudad.

Se trata de un individuo conocido en el sector como el "Huaso de La Palma", quien registra un amplio prontuario policial por diversos delitos y es identificado por vecinos y funcionarios policiales como un sujeto habitual en este tipo de hechos.

El procedimiento se originó luego de que el individuo fuera sorprendido en flagrancia mientras cometía robos a transeúntes y a locales comerciales del centro.

Ante esta situación, Carabineros inició las diligencias para dar con su paradero, logrando interceptarlo a pocas cuadras del lugar donde se produjeron los ilícitos.

El sujeto fue reducido y trasladado a dependencias de la 4ª Comisaría de Quillota, donde se realizaron las primeras diligencias relacionadas con su detención.

Posteriormente, el imputado quedó a disposición del Ministerio Público, a la espera de su respectivo control de detención y eventual formalización de cargos.

PURANOTICIA